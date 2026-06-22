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REAL MADRID

El Real Madrid tiene competencia por Mateus Fernandes

El Tottenham ha ofrecido 70 millones de euros por el centrocampista portugués, objeto de deseo del club blanco

Mateus Fernandes, con el West Ham

Mateus Fernandes, con el West Ham / DPA vía Europa Press

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Mario Roldán

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El Real Madrid, tras los fichajes en la parcela defensiva de Marc Cucurella y Konaté, ha centrado sus esfuerzos en incorporar a un centrocampista, entre los que destacan Ayyoub Bouaddi, Enzo Fernández y Mateus Fernandes. El portugués del West Ham, petición expresa de su compatriota José Mourinho, también tiene las propuestas sobre la mesa de Manchester United y Tottenham.

Los Spurs han sido los últimos en sumarse a la batalla por el mediocentro luso, pues han ofrecido 70 millones de euros al West Ham, según 'The Athletic'. Los 'hammers', sin embargo, piden alrededor de 85 'kilos' por el futbolista de 21 años, que esta temporada ha marcado cuatro goles y ha repartido otras cuatro asistencias en 38 partidos. Pese al buen rendimiento individual del canterano del Sporting de Portugal, Roberto Martínez, seleccionador del combinado luso, no lo ha convocado para el Mundial.

Con la oferta del Tottenham, ya son tres los clubes que se han interesado por Mateus Fernandes, que apunta a salir del West Ham tras el descenso de los londinenses a la Championship. Además de Real Madrid y Tottenham, el Manchester United también ha preguntado por su situación, aunque sin realizar una oferta en firme. Los mancunianos y los blancos disputan la Champions, no así el Tottenham, que no está clasificado para ninguna competición europea tras finalizar la campaña en la decimoséptima posición.

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Mateus Fernandes es una de las tres opciones que baraja el Real Madrid para reforzar su medular, junto con Ayyoub Bouaddi y Enzo Fernández. Los problemas de creación, sumados a la inminente salida de Dani Ceballos rumbo al Real Betis, obligan al conjunto blanco a incorporar a un centrocampista. El marroquí gusta a Juni Calafat, que lo ha seguido en varios partidos este curso, mientras que con el argentino ya se ha llegado a un acuerdo, pero falta acordar la cifra de traspaso con el Chelsea. En caso de que no fructifiquen esas operaciones, ahí aparece la figura de Mateus Fernandes.

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