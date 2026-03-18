El Real Madrid se clasifica la final four de la Youth League 

El Juvenil A afrontaba la eliminatoria de cuartos de final de la Youth League frente al Sporting de Portugal a partido único en el estadio Alfredo Di Stéfano (14:00h). El objetivo era claro: lograr el pase a la Final Four de la competición, que se disputará en el Stade de la Tuiliére de Lausanne (Suiza) del 17 al 20 de abril. De clasificarse, ya conocería a su rival en semifinales, el PSG, que se impuso al Villarreal de Pepe Reina (0-1).

El equipo dirigido por Álvaro López llegaba a esta cita en un gran momento de forma tras derrotar al Chelsea en octavos (1-0) y eliminar al Marsella en dieciseisavos (5-2). Además, continúa imparable en la Liga, donde viene de golear a La Cruz Villanovense (6-0) y es líder destacado.

Álvaro López, entrenador del Juvenil A / Real Madrid

Por su parte, el Sporting afrontaba este encuentro tras eliminar al Puskás Akadémia en los dieciseisavos de final (1-2) y al Eintracht de Frankfurt en octavos (0-1). Equipo que en la fase liga terminó invicto (tres victorias y tres empates) y en la duodécima posición.

PRIMERAS JUGADAS

El partido comenzó con los lusos más enchufados y en el minuto 12 tuvieron una falta peligrosa provocada tras una mala salida de Ilia que midió mal y atrapó el balón con las manos fuera de la esquina del área. En el minuto 20, de nuevo por el flanco izquierdo, el Sporting disparaba al palo por mediación del delantero Gabriel Silva, quién vería la tarjeta amarilla en la jugada siguiente por un plantillazo sobre Diego Aguado.

A partir de ahí, llegó el monopolio de los blancos, quiénes domaron por completo la posesión de balón en campo rival y pudieron adelantarse en alguna de sus llegadas de no ser por el buen hacer defensivo y la solidez mostrada por el conjunto portugués. Cuando el partido se encaminaba al descanso sin goles, un error garrafal de Mario Rivas en una cesión para su portero que se quedó corta fue aprovechada por el dorsal 10 Flávio Gonçalves y con tranquilidad batió al ucraniano para irse por delante al descanso (0-1).

SONÓ EL DESPERTADOR EN VALDEBEBAS

Nada más salir del vestuario, los de Álvaro López metieron el miedo en el cuerpo de los portugueses tras un remate al palo de Alexis Ciria en un córner. Fue el aviso inmediato al empate del Madrid. Un pase dibujado por Carlos Diez en la frontal del área se convertiría en la asistencia del 1-1, a firma de Jacobo, que definió muy bien pese a llegar forzado y algo escorado con la pierna izquierda.

A raíz de ello el partido fue una constante ‘toma y daka’. El Sporting tuvo varios acercamientos claros para ponerse nuevamente por delante, sobre todo en el minuto 59, cuando la madera repelió el cabezazo del dorsal 11. Una falta de acierto en área rival que, al contrario del Madrid, no supo aprovecharla para golpear en los momentos más claves.

DE NUEVO CARLOS DÍEZ ASISTIENDO

En el momento más peligroso del partido, Carlos Diez se internó por el carril del 10 para que Roberto Martín, de profesión llegador, la mandara de primeras al fondo de las mallas y le diera algo de tranquilidad a su equipo (2-1).

Carlos Díez capitán del Juvenil A / Real Madrid

Con el resultado a favor, el Madrid movió el banquillo y dio entrada a Ariel y Beto, central y centrocampista para dar frescura al equipo en iniciación, zona donde minutos previos al gol estaba cometiendo muchas pérdidas que daban lugar a la transición del cuadro dirigido por Joao Giao.

Madrid-Sporting, un duelo por todo lo alto en la Youth League / As

El Madrid no se replegó en ningún momento y siguió en busca de matar el partido con el tercer gol, pero no encontró el premio y eso hizo que la tensión se apoderara de los espectadores presentes en el Di Stéfano en los compases finales.

Con mucho sufrimiento, el Real Madrid se terminó haciendo con el billete a Suiza y será el único representante español en la final four después de caer el Atleti y el Villarreal ayer en sus respectivas eliminatorias. En Valdebebas siguen soñando con poder hacerse con la máxima competición continental a nivel juvenil y poner su segunda Youth League en las vitrinas. La única vez que lo lograron fue en 2020 con Raúl al mando del Juvenil A.