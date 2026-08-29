El Real Madrid cierra el fichaje de Sergio Martínez, una de las nuevas perlas de LaLiga

El Real Madrid sigue pescando talento joven en el mercado español. El conjunto blanco ha cerrado el fichaje de Sergio Martínez, centrocampista de 19 años del Racing de Santander y una de las grandes apariciones de este inicio de temporada de la Liga. Según ha avanzado Fabrizio Romano, el acuerdo está cerrado y el futbolista se incorporará inmediatamente al Real Madrid, descartándose finalmente la posibilidad de que permaneciera cedido durante una temporada más en Santander. La operación se habría cerrado en tres millones de euros y el jugador firmaría un contrato hasta junio de 2030.

La apuesta del club blanco por Sergio Martínez va más allá del Castilla. Romano asegura que José Mourinho se ha implicado en la llegada del futbolista y que el joven cántabro tendrá la oportunidad de entrenarse habitualmente con el primer equipo. En Valdebebas le consideran un jugador con un importante margen de crecimiento.

Una irrupción fulgurante en Primera

Nacido en Laredo el 15 de mayo de 2007, Sergio Martínez es un mediocentro de 1,85 metros formado prácticamente por completo en la cantera del Racing. Llegó a la entidad cántabra en categoría alevín procedente del CD Laredo y fue quemando etapas hasta instalarse en la dinámica del primer equipo. Además, ha sido internacional con la selección española sub-19.

Su nombre ha dado el salto definitivo al escaparate nacional durante las últimas semanas. Sergio fue titular en el estreno del Racing esta temporada ante el Villarreal y celebró su debut en Primera División con un espectacular gol desde fuera del área que puso momentáneamente el 2-0 en El Sardinero. El encuentro terminó con empate (2-2), pero su actuación no pasó desapercibida. El joven centrocampista también partió de inicio en la siguiente jornada frente al Getafe y acumula hasta ahora dos partidos, 114 minutos y un gol en LaLiga.

Una cláusula muy apetecible

El Racing había blindado a una de sus principales promesas en noviembre de 2025, ampliando su contrato hasta junio de 2029, pero su cláusula de rescisión, situada alrededor de los tres millones de euros, despertó rápidamente el interés de varios clubes. El Real Madrid llevaba tiempo siguiendo su evolución y en las últimas semanas decidió acelerar. Barcelona, Villarreal y Atlético de Madrid también habían seguido al centrocampista, cuyo futuro se convirtió en uno de los asuntos calientes del tramo final del mercado.

Sergio Martínez tenía contrato con el Racing de Santander hasta 2029 / @realracingclub

Finalmente, Sergio Martínez ha apostado por el proyecto madridista. Su primera parada estará previsiblemente en el Real Madrid Castilla, aunque la implicación directa de Mourinho y la posibilidad de entrar en la dinámica del primer equipo reflejan la confianza que existe en Valdebebas en uno de los talentos emergentes del fútbol español.