El Madrid hace caja hasta con el cerebro de 'La Fábrica': Manuel Ángel, rumbo al Almería

El Real Madrid ha transformado en rutina una fórmula de mercado que considera beneficiosa para todas las partes: la venta de canteranos sin perder por completo el control sobre su futuro. El club se desprende de una parte de sus derechos y conserva otra -con frecuencia el 50%-, además de incluir mecanismos de recompra o porcentajes de una futura venta. Es el modelo que apunta a repetirse con Manuel Ángel, centrocampista que debutó la pasada temporada con el primer equipo y que está cerca de fichar por el Almería de Segunda, donde por ahora continúa otro excanterano de La Fábrica como Sergio Arribas.

Arbeloa le dio la oportunidad

Mami, como se le conoce en el mundo del fútbol, debutó en el siniestro con el que comenzó la era Arbeloa. Fue el 14 de enero, en el partido de Copa que el Real Madrid perdió contra el Albacete con un equipo en el que tuvieron minutos ocho jugadores formados en La Fábrica.

De aquellos ocho, César Palacios y Gonzalo García han terminado en el Fulham y Fran García se ha marchado al Betis, mientras que Dani Carvajal también ha cerrado su etapa en el club. Raúl Asencio continúa en el primer equipo y Cestero sigue por ahora en el Castilla, mientras que David Jiménez espera resolver su futuro y Manuel Ángel, si las negociaciones llegan a buen puerto, regresará a su Andalucía natal.

Arbeloa llegó a referirse al cerebro del Castilla como un futbolista "diferencial" después de que Manuel Ángel fuese elegido MVP de la Copa del Rey juvenil conquistada, precisamente, ante el Almería. "Es diferencial. Quería que fuese mi capitán, por lo que significa y la ascendencia que tiene sobre sus compañeros. Me encanta su manera de liderar, su manera de jugar", explicó entonces el técnico.

Álvaro Arbeloa, en Málaga entrenando al Fulham / Fulham FC

Por eso también quiso darle vuelo en el primer equipo durante la segunda mitad de una temporada en la que el Madrid volvió a quedarse sin Liga, Champions ni Copa. Manuel Ángel disputó siete partidos oficiales y 128 minutos, aunque solamente fue titular en uno de ellos.

Este mediocentro organizador, un perfil que no abunda en la actual plantilla de Mourinho, pasó por la cantera del Sevilla entre 2012 y 2018 y llegó a Valdebebas con 14 años. Fue capitán y timonel del Juvenil A de Arbeloa que conquistó el triplete nacional de Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones en la temporada 2022-23. Representado por Bahía Internacional, Manuel Ángel destaca por su primer control, su capacidad para girarse y escapar de la presión y su juego asociativo a pocos toques.

Un Castilla completamente nuevo

Su potencial también fue reconocido por otros entrenadores como Raúl González, que llegó a definirlo como "un jugador único". Sin embargo, el canterano que terminó derribando la puerta de la plantilla principal fue Thiago Pitarch. El futbolista de Fuenlabrada estará integrado esta temporada en la dinámica del primer equipo, aunque conservará el dorsal 27 y la ficha del Castilla por una cuestión administrativa.

Con 22 años, Manuel Ángel buscará dar un golpe sobre la mesa en uno de los proyectos más ambiciosos de Segunda División. Con el Castilla acumuló 79 partidos y tres goles en Primera Federación. La pasada temporada disputó 29 encuentros, todos ellos como titular, rozó los 2.500 minutos y marcó un gol. Fue el jugador más utilizado del filial durante buena parte del curso.

El centrocampista del Celta Fer López (d) cae tras la entrada de Manuel Ángel Morán, del Real Madrid, durante el partido de la jornada 27 de LaLiga que Celta de Vigo y Real Madrid disputan este viernes en el estadio de Balaídos. / Lavandeira Jr / EFE

También participó en los dos partidos de la eliminatoria de Champions contra el Manchester City en los que Pitarch terminó de ganar protagonismo en el primer equipo. En ambos encuentros, Manuel Ángel entró precisamente en sustitución de su compañero. Según ha informado el diario AS, el Almería abonaría alrededor de seis millones de euros por el 50% de sus derechos.

Si la operación se cierra en esos términos, el cálculo más amplio de los ingresos estivales vinculados a la cantera superará los 200 millones, aunque la cifra varía en función de si se contabilizan variables y porcentajes procedentes de operaciones entre terceros clubes.

La transformación del Castilla también se mide en sus alineaciones. Del once que cerró la pasada temporada contra el Sabadell al que abrió la actual pretemporada frente al Albacete solamente repitió Pol Fortuny: diez cambios de una tacada. Incluso en una alineación más reconocible del verano, la utilizada contra el Mirandés, únicamente sobrevivieron Joan Martínez, Lamini Fati y el propio Fortuny respecto al último partido del curso anterior.

El criterio del club está fijado desde hace tiempo: cuando considera que un futbolista ha agotado su etapa formativa y no tiene sitio inmediato en el primer equipo, busca una salida conservando mecanismos con los que beneficiarse de una futura plusvalía o facilitar su regreso.

Mientras rentabiliza su propia cantera, el Real Madrid sigue poniendo el ojo en jugadores formados en otros clubes. Es el caso de Sergio Martínez, canterano del Racing de Santander por el que ha trasladado su interés y cuya cláusula asciende a tres millones de euros. La intención sería negociar con el Racing e incluso permitir que el futbolista continuase allí una temporada más, no necesariamente ejecutar la cláusula.

El Castilla también tiene encarrilada la incorporación de Rayan Zinebi, delantero del Recreativo Granada que llegaría cedido con una opción de compra cercana a los dos millones. Una nueva pieza para un equipo B acostumbrado últimamente a las reconstrucciones casi totales.