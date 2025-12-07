Real Madrid - Celta de Vigo, hoy: hora, canal y dónde ver el partido

El Real Madrid vuelve este domingo 7 de diciembre de 2025 al Santiago Bernabéu para medirse al Celta de Vigo en la jornada 15 de LaLiga EA Sports (21.00 h). Es el gran partido del domingo en un campeonato que tiene la parte alta al rojo vivo y que se cerrará mañana lunes con el Osasuna–Levante en El Sadar.

La clasificación en directo es clara: el Barça manda con 40 puntos en 16 partidos, seguido por un Real Madrid que suma 36 puntos en 15 encuentros, y que siente el aliento de un Villarreal tercero con 35. Completan la zona europea el Atlético (31 puntos en 16 partidos), Espanyol (25) y Betis (24).

Para el equipo blanco, el duelo ante el Celta es obligatorio: si gana, mantendrá viva la persecución al Barça con un partido menos y evitará que el Villarreal pueda arrebatarle la segunda plaza. El Celta, por su parte, llega 12.º con 16 puntos, en un pelotón medio en el que comparte puntuación con Real Sociedad, Elche y Sevilla, todavía demasiado cerca del descenso como para relajarse.

El Madrid de Xabi Alonso, fuerte en casa y plagado de bajas

El encuentro marca el regreso del Madrid al Bernabéu 36 días después, tras un mes largo de partidos fuera por la Champions y por el evento de la NFL en el estadio. En casa, el balance liguero es impecable: ocho victorias en ocho partidos, 17 goles a favor y solo 4 en contra.

El equipo de Xabi Alonso llega reforzado por su último gran partido en San Mamés y por la sensación de que el proyecto va a más, con Kylian Mbappé como máximo goleador de LaLiga (16 tantos) y decidido a perseguir los registros de Cristiano Ronaldo en un año natural.

El lado oscuro está en el parte médico: el Madrid afronta la visita del Celta con una defensa en cuadro, sin Carvajal, Mendy, Camavinga, Huijsen, Alaba ni Trent Alexander-Arnold, lo que ha obligado a Xabi a tirar de soluciones de emergencia, con Valverde repitiendo muchas veces como lateral derecho.

Pese a las bajas, el Bernabéu se mantiene como fortín y el objetivo es claro: sumar tres puntos para seguir con vida en la pelea por el título, a cuatro del Barça pero con ese partido pendiente.

El Celta de Giráldez, peligro lejos de Balaídos y con cuentas pendientes en el Bernabéu

El Celta de Claudio Giráldez es uno de esos rivales que llegan con más peligro del que marca la tabla. Los vigueses compiten bien lejos de casa y se plantan en el Bernabéu después de una semana cargada: en Copa del Rey sufrieron para eliminar al Sant Andreu, avanzando solo en la tanda de penaltis tras rozar la eliminación en la prórroga.

En Liga, el equipo llega golpeado por la derrota ante el Espanyol pero con un plan claro: ser valientes con balón, apretar arriba cuando pueda y juntarse en bloque bajo cuando el Madrid se instale en campo rival. Iago Aspas sigue siendo el gran símbolo del céltico y está a las puertas de los 400 partidos en Primera, mientras que piezas como Borja Iglesias o los extremos de uno contra uno son la baza para castigar cualquier error blanco.

Giráldez, eso sí, también está condicionado por las bajas en defensa: Aidoo y Ristic no entran en la convocatoria y la previa apunta a un once con rotaciones pensando en el próximo compromiso europeo ante el Bolonia.

El reto es enorme: el Celta no gana en Liga en el Bernabéu desde 2006, pero se agarra a su buen rendimiento lejos de Balaídos y al desgaste físico y mental de un Madrid que viene de un calendario muy exigente.

Horario del Real Madrid – Celta de Vigo hoy

El partido Real Madrid – Celta de Vigo se juega hoy, domingo 7 de diciembre de 2025:

Competición: Jornada 15 de LaLiga EA Sports 2025-26

Jornada 15 de LaLiga EA Sports 2025-26 Fecha: Domingo 7 de diciembre de 2025

Domingo 7 de diciembre de 2025 Hora: 21:00 (hora peninsular española)

(hora peninsular española) Estadio: Santiago Bernabéu (Madrid)

La jornada 15 de LaLiga se completa mañana lunes 8 con el Osasuna – Levante (21.00 h), también por Movistar, en El Sadar.

Dónde ver hoy el Real Madrid – Celta: TV y streaming

Televisión en España

En España, el Real Madrid – Celta se emite en exclusiva por la plataforma Movistar Plus+, dentro de los canales de LaLiga.

Movistar LaLiga / LALIGA por M+

Dial 54 en Movistar

en Movistar Dial 110/112 en Orange

en Orange M+ LaLiga 3 (multicámara) – dial 167 (Movistar) / 270 (Orange)

(multicámara) – dial 167 (Movistar) / 270 (Orange) M+ LaLiga HDR (emisión en ultra alta definición) – dial 440 (Movistar) / 111 (Orange)

(emisión en ultra alta definición) – dial 440 (Movistar) / 111 (Orange) LaLiga TV Bar, para bares y locales públicos

Esta jornada, Movistar Plus+ emite en exclusiva toda la jornada 15.

Streaming y seguimiento online

App y web de Movistar Plus+, con usuario y contraseña de cliente y el paquete de fútbol contratado.

Además, el partido se puede seguir minuto a minuto en SPORT.

TV internacional

Sudamérica: DGO / DSports

DGO / México y Centroamérica: Sky Sports

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN App y Fubo

