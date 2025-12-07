El Madrid regresa al Bernabéu tras un turbulento 'destierro'

La última vez que el Madrid jugó en el Bernabéu, el 1 de noviembre, era el líder de LaLiga. Su distancia de cinco puntos con el Barça, al que había derrotado en el clásico, dejaba a los de Xabi Alonso con un colchón de puntos que le daba tiempo al vasco para trabajar en su idea. Contra el Celta, el conjunto blanco regresa a casa 37 días después con una imagen que dista la de que adoptó el proyecto en el exilio voluntario.

Trilogía de decepciones

Porque la secuencia de seis salidas consecutivas fue fruto del partido de la NFL que se consideró como un éxito sin precedentes, pero que ha tenido consecuencias. En el destierro, el Madrid solo pudo sacar adelante dos partidos: la visita a Olympiacos, en Champions, donde terminó pidiendo la hora. Y el claro triunfo en San Mamés que logró antes de volver ante una afición que ha sufrido en la distancia.

Xabi elogió a Mbappé en rueda de prensa / X

El madridismo, que no es de los Dolphins ni de los Commanders, vio cómo su equipo se desintegraba ante el Liverpool en Anfield, confirmando que lo del clásico había sido un espejismo ante un Barça plagado de bajas. Los de Flick, sin necesidad de mostrar su mejor versión, no solo lograron reducir la distancia, sino que consiguieron ponerse por delante del Madrid, impulsados por el regreso al Camp Nou.

Durante estos largos 37 días, Xabi Alonso vio cómo alguno subía su cuerpo al patíbulo. Los tres tristes tropiezos frente al Rayo, Elche y Girona -salidas que se saldaron con empate- vinieron acompañados de un giro radical en la gestión del vestuario. Tras varias charlas con Florentino Pérez, confesadas por el propio entrenador, este salió reforzado en su autoridad -por lo menos de puertas hacia fuera-.

La fórmula de Ancelotti

Vinicius dejó de ser suplente y recuperó la felicidad, según confesó su técnico en la previa. El mismo con el que había mantenido un conflicto aireado incluso en victorias como el clásico. En San Mamés hubo abrazo tras el cambio entre los dos protagonistas. Valverde, otro de los jugadores que echaron un pulso al tolosarra, al que la zona noble dejó solo, también se manifestó públicamente a favor de su entrenador.

Una paz armada sostenida por Mbappé y Courtois, los auténticos pilares de un Madrid que ha pasado de los vídeos largos, la presión y los esquemas volubles para un 4-4-2 de toda la vida, pensado al contraataque. Como en los tiempos de Ancelotti. El francés, con 25 de 44 goles de la temporada, va camino de igualar los 59 goles de Cristiano Ronaldo en un año natural (55 lleva ahora).

El parte médico vuelve a marcar la composición de Xabi Alonso, que se ha quedado sin laterales derechos puros tras la lesión de un renacido Trent ante el Athletic. Su sustituto fue Asencio, dándole a Valverde el privilegio de no tener que retrasar su posición. La defensa sigue siendo el talón de Aquiles del Madrid, con Huijsen fuera de juego por cuarto partido. Rüdiger, de vuelta tras meses, va camino de quitarle el puesto.

Porque más allá del Celta, a la vuelta de la esquina espera un enemigo eterno como el Manchester City, que visitará el miércoles el Bernabéu. Pero cada partido es una meta volante para un equipo volcánico al que se suma este domingo a Camavinga y el canterano Joan Martínez. Todo con el objetivo de que su estadio no deje de ser un territorio abonado al pleno de triunfos, el único lenguaje que le vale a Xabi Alonso.