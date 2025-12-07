Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En Directo

En Directo

REAL MADRID

Real Madrid - Celta, en directo: Sigue la previa del partido de la Jornada 15 de LaLiga 2025/26, en vivo

Sigue el minuto a minuto de la previa, alineaciones, mejores jugadas, resumen y goles del partido del Santiago Bernabéu

Kylian Mbappé y Yoel Lago disputan el balón en el Real Madrid - Celta de LaLiga 2024/25

Kylian Mbappé y Yoel Lago disputan el balón en el Real Madrid - Celta de LaLiga 2024/25 / EFE

Jaume Marcet

Jaume Marcet

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL