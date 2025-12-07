Real Madrid - Celta, en directo: Sigue la previa del partido de la Jornada 15 de LaLiga 2025/26, en vivo

El equipo de Xabi Alonso juega con la obligación de responder al FC Barcelona que cuajó un triunfo espectacular ante el Real Betis en el Estadio de La Cartuja de Sevilla (3-5) que permite a los de Hansi Flick mantenerse al frente de la clasificación con 40 puntos, cuatro por delante del Real Madrid antes del encuentro de este domingo.