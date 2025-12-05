El Real Madrid celebra una nueva y millonaria victoria contra LaLiga

El Real Madrid está en guerra con muchas instituciones en la actualidad, y LaLiga no es precisamente la excepción en los conflictos que vive el club presidido por Florentino Pérez. Con tantos problemas con las principales entidades del mundo del fútbol, es normal tener muchos frentes abiertos, aunque ahora uno que se abrió en 2015 parece cerrarse.

El conjunto merengue lanzó un comunicado para informar de que la justicia le ha dado la razón frente a la patronal, en cuanto al reparto de los derechos de televisión de la temporada 15-16.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas. / Mariscal / EFE

El comunicado oficial

El escrito dicta lo siguiente: "Esta sentencia confirma plenamente los argumentos esgrimidos por el Real Madrid frente a la modificación estatutaria ilegal promovida por LaLiga en 2015. Dicha modificación ilegal alteró el reparto de los derechos audiovisuales de los clubes.

El Tribunal Supremo declara nula la Disposición Adicional Segunda de los Estatutos de LaLiga, incorporada en 2015 sin habilitación legal y dirigida a alterar el reparto de los ingresos audiovisuales de la temporada 2015-2016 al margen de lo previsto en la ley.

Como consecuencia de esta nulidad, el reparto válido en aquella temporada debe ser el que establecían los Estatutos entonces vigentes:

* 60 % de los ingresos para los clubes de Primera División.

* 40 % para los clubes de Segunda División.

* Reparto igualitario entre todos los clubes dentro de cada categoría.

Por lo tanto, el reparto legal aplicable supone el pago de aproximadamente 88 millones de euros adicionales, de los que fueron privados ilegalmente, a los clubes que militaban en Segunda División en la temporada 2015-2016.

Asimismo, supone que el Real Madrid perciba la cantidad que legalmente le correspondía, unos 8,8 millones de euros, de la que también fue ilegítimamente privado.

Esta resolución del Tribunal Supremo restablece la legalidad y garantiza que las decisiones que afectan al fútbol profesional español se adopten siempre con pleno respeto a la ley y a la transparencia.

La sentencia del Tribunal Supremo desestima por completo el recurso interpuesto por LaLiga y ratifica íntegramente lo ya estimado en favor del Real Madrid por la Audiencia Nacional."

De esta manera, queda por ver si LaLiga eleva el caso al Tribunal Constitucional o si, por el contrario, la victoria del Real Madrid es firme y se confirma que Florentino Pérez ha ganado en este caso a Javier Tebas.