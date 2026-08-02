El Real Madrid celebra la marcha atrás de la FIFA y se alinea con la UEFA

El Real Madrid ha reaccionado públicamente a la decisión de la FIFA de retirar su proyecto para comercializar parte de los derechos del Mundial y del resto de sus competiciones a través de una nueva sociedad abierta a inversores externos. Más de un día después de que el organismo presidido por Gianni Infantino anunciara que abandonaba la iniciativa, el club blanco emitió un comunicado en el que celebra la decisión y agradece el papel desempeñado por la UEFA, las confederaciones y las federaciones nacionales que se opusieron a la propuesta.

La entidad presidida por Florentino Pérez considera que la retirada del proyecto supone “una buena noticia para el fútbol, para sus instituciones y, sobre todo, para los millones de aficionados” y destaca la unidad mostrada por los diferentes organismos para frenar una operación que había generado una fuerte división dentro del fútbol internacional.

La FIFA había presentado esta misma semana un ambicioso plan para crear una filial encargada de gestionar y explotar comercialmente sus principales activos, con la Copa del Mundo como pieza central. La intención era vender alrededor del 20% de esa nueva sociedad a inversores externos con el objetivo de generar nuevos ingresos y reforzar la financiación futura del fútbol mundial.

Sin embargo, la iniciativa encontró rápidamente una fuerte oposición. La UEFA mostró desde el primer momento su rechazo al proyecto y esa postura fue respaldada posteriormente por otras confederaciones, entre ellas la Concacaf, mientras que desde la Conmebol también se trasladaron importantes reservas. Ante ese escenario, la FIFA optó por dar marcha atrás apenas dos días después de presentar formalmente la propuesta.

En su comunicado, el Real Madrid insiste en que el Mundial y las competiciones de selecciones representan un patrimonio de interés público que pertenece a los aficionados y a las naciones, y considera que no deben ser tratados como activos financieros destinados a beneficiar a terceros. Además, el club recuerda el papel que desempeñan las entidades deportivas en la formación y desarrollo de los futbolistas que posteriormente participan en este tipo de torneos.

La entidad blanca también aprovecha el texto para defender que cualquier iniciativa relacionada con los ingresos futuros del fútbol, como defendían en el proyecto de la Superliga, debe tener en cuenta que son los clubes quienes asumen los costes y riesgos asociados a la actividad deportiva. En este sentido, advierte de que no comparte modelos, como el de CVC de LaLiga al cual se opuso, que contemplen la entrada de inversores externos sobre ingresos aún no generados.