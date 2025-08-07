El Real Madrid se carga a Itziar González, la 'figura clave' del vestuario blanco

La ciudad de Valdebebas ha amanecido con una noticia que ha dejado a todo el club sorprendido. La nutricionista del Real Madrid, Itziar González, ha sido despedida de forma fulminante e inesperada, según informaba Sergio Gómez, tras unas desavenencias con el club, que no se han especificado hasta el momento. El pasado lunes, al igual que la plantilla, Itziar González y su equipo estaban citados en la ciudad deportiva de Valdebebas para iniciar la nueva temporada del Real Madrid. Sin embargo, el club comunicó a la nutricionista y a su equipo que prescindían de sus servicios para la nueva temporada.

Una decisión que se toma tras el Mundial de Clubes de Estados Unidos. Itziar llevaba un año en el club y le quedaba uno más de contrato, pero sus métodos nunca han cuadrado con los del staff médico. Felipe Segura, jefe de los servicios médicos, habría sido el encargado de las nuevas contrataciones y el objetivo del club es frenar el número de lesiones que no se ha reducido en los últimos años.

Algunos miembros de la plantilla están molestos

Itziar era una figura muy querida en el vestuario. Trabajó individualmente con muchos jugadores del Real Madrid. Sobre todo, con Dani Carvajal, cuando se rompió los ligamentos cruzado y colateral externo, además del tendón poplíteo de la pierna derecha. El lateral, que vivía un momento óptimo, trabajaba con Itziar, tanto en el campo como en la mesa, a la hora de comer.

Fue una figura clave en su recuperación y su buen hacer le valió la contratación por parte del Real Madrid en diciembre para paliar la gran cantidad de lesiones que sufría el club blanco. "Desde que he dejado el gluten ha cambiado todo", explicaba en 'Universo Valdano'. La artífice de ese cambio es Itziar González, (Irún, 1978), creadora del concepto 'fisiogenómica', que aúna fisioterapia, osteopatía, nutrición terapéutica y nutrigenómica.

Un fichaje para combatir la plaga de lesiones del Real Madrid

Tras la plaga de lesiones en el vestuario de Ancelotti, el club se decidió a contratar sus servicios al comienzo de la temporada pasada. No vino sola, ya que se trajo a algún componente de su equipo, nutricionistas especializados en deporte de alto rendimiento. Durante estos meses, su equipo ha estado presente en todos y cada uno de los compromisos con los jugadores, tanto en los entrenamientos como en los partidos, cuidando y supervisando cada alimento que debía tomar cada uno de los integrantes del primer equipo.

"Soy una fisioterapeuta apasionada por mi trabajo. Ya con 20 años me daba cuenta de que las personas que dejaban ciertos alimentos o que comían más verdura que la media tenían menos dolores de espalda", contaba Itziar González antes de incorporarse al club blanco. "Mi trabajo principalmente es devolver la salud a los jugadores. Si un deportista corre sin dolor va a correr más rápido y eso ya les mejora el rendimiento. Eso es lo que yo les trato. Si a un futbolista de élite, con la calidad técnica y el físico que suelen tener, les devuelves la salud óptima, vuelan", resumía en la etapa anterior antes de pasar a formar parte del Real Madrid, un gran reto personal.

Además de Carvajal, Itziar ha guiado a futbolistas como Rodrygo Goes, compañero de Carvajal en el Real Madrid; Marcos Acuña, del Sevilla; Sergio Canales, ex del Betis, Juanmi Callejón; Jon Guridi, del Alavés; o Robert Navarro, de la Real Sociedad, cedido en el Cádiz, como Juanmi; además de atletas de otras disciplinas. En todos los casos se han producido mejoras de rendimiento, alivio de dolores y un aumento de la calidad de vida. Ahora, da por finalizada su etapa de forma sorprendente.