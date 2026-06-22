El Real Madrid hace caja con Mario Gila: cobrará 7,5 millones por su llegada al Napoli

El mercado de fichajes veraniego podría dejar una importante inyección económica en las arcas del Real Madrid. El protagonista de esta operación a tres bandas es Mario Gila, central de la SS Lazio formado en La Fábrica, cuyo inminente traspaso generará un beneficio directo para el club blanco.

Según informó el periodista Álvaro von Richetti en 'El Partidazo de COPE', la salida del defensa barcelonés del conjunto romano es cuestión de tiempo. Su próximo destino apunta al Napoli de Massimiliano Allegri (a falta de confirmación oficial), un proyecto que aspira a dar un salto de calidad tras finalizar segundo en la Serie A y que pretende competir con garantías en la próxima edición de la Liga de Campeones.

Aunque el valor de mercado de Gila se sitúa actualmente en torno a los 30 millones de euros según portales especializados como Transfermarkt, la operación se cerrará por una cifra sensiblemente inferior, cercana a los 15 millones.

Mario Gila de la Lazio celebra su gol ante la Real Sociedad en el partido de la Europa League / Fabrizio Corradetti / LaPresse

La razón es puramente contractual. El central finaliza su vínculo con la Lazio en junio de 2027 y el club italiano no quiere correr el riesgo de perderlo a coste cero dentro de un año. Por ello, ha optado por negociar su salida este verano, aun teniendo que aceptar una cantidad menor a la inicialmente prevista.

El Real Madrid, gran beneficiado

Es precisamente en los detalles de la operación donde aparece el Real Madrid. Cuando el club blanco vendió a Mario Gila a la Lazio en el verano de 2022 por unos seis millones de euros, se reservó el 50 % de una futura venta, una cláusula que ahora cobra especial relevancia.

De acuerdo con la información de COPE, el traspaso al Napoli activará dicho acuerdo, permitiendo al conjunto madridista ingresar alrededor de 7,5 millones de euros, correspondientes a la mitad del importe de la operación.

Consolidado en la élite italiana

La posible salida de Gila llega en el mejor momento de su carrera. A sus 25 años, el central se ha consolidado como una de las piezas más fiables de la Lazio gracias a su solidez defensiva, capacidad para anticiparse y buena salida de balón. Su crecimiento no ha pasado desapercibido y, de hecho, su nombre ha llegado a sonar en el entorno de la selección española absoluta.

Ahora, su más que probable desembarco en el Napoli supondría un nuevo paso adelante en su trayectoria profesional. Al mismo tiempo, la operación vuelve a poner de relieve una fórmula que el Real Madrid ha explotado con éxito en los últimos años: facilitar la salida de jóvenes canteranos a cambio de conservar un porcentaje de sus derechos, asegurándose así participar económicamente en futuras ventas de mayor envergadura.