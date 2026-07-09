El Real Madrid C esquiva el descenso a golpe de chequera

El fútbol español vuelve a abrir el debate sobre el peso que tienen los recursos económicos en determinadas decisiones competitivas. El Real Madrid C disputará la temporada 2026-27 en Segunda RFEF apenas dos meses después de haber perdido la categoría sobre el terreno de juego.

Según ha informado la cuenta especializada @GolSinVAR, el segundo filial blanco ha formalizado el pago de los cerca de 380.000 euros exigidos por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para ocupar una de las plazas vacantes generadas este verano en la categoría. Una cantidad que, para la mayoría de clubes semiprofesionales, resulta prácticamente inalcanzable, pero que el conjunto madridista ha podido asumir sin dificultades gracias a la capacidad económica de la entidad.

Además, el club ya habría iniciado gestiones con la RFEF y con el Atlético Astorga para estudiar una posible reorganización de grupos que evite largos desplazamientos al norte de España durante la temporada.

Un descenso que parecía definitivo

La permanencia del Real Madrid C contrasta con el desenlace deportivo de la pasada campaña. El filial completó una temporada muy por debajo de las expectativas, terminando la fase regular con apenas 40 puntos y viéndose obligado a disputar un playout por la permanencia frente al CD Estepona.

El CD Estepona será el rival del Real Madrid C / Málaga hoy

La eliminatoria acabó certificando el descenso de los blancos. Tras empatar 2-2 en Valdebebas, el conjunto madrileño cayó por 3-1 en Andalucía y perdió su plaza en Segunda Federación.

El golpe suponía un problema importante para la estructura de cantera del club. El salto entre el Juvenil, el Real Madrid C y el Castilla forma parte del modelo de desarrollo de 'La Fábrica', por lo que una caída a Tercera RFEF reducía considerablemente el nivel competitivo al que debían enfrentarse muchos de sus jóvenes talentos.

Las deudas de otros clubes cambian el escenario

La situación dio un giro inesperado a comienzos de julio. La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) denunció los impagos de varios clubes y la RFEF terminó decretando el descenso administrativo del CD Arenteiro y de la SD Tarazona por incumplimientos económicos relacionados con sus plantillas.

Mingo, tras marcar un gol con el Arenteiro. / CD Arenteiro

La decisión dejó dos vacantes en Segunda RFEF y activó el mecanismo previsto en la normativa federativa. El reglamento establece que los primeros candidatos para ocupar esas plazas son los equipos que hayan descendido mediante las eliminatorias de playout.

En este caso, los beneficiados fueron precisamente el Castellón B y el Real Madrid C, los dos únicos conjuntos que habían perdido la categoría por esa vía. La Federación les ofreció ocupar las plazas disponibles a cambio de abonar 380.464,16 euros, una cantidad destinada a compensar el desequilibrio económico generado en la competición.

El Real Madrid C seguirá compitiendo en Segunda Federación porque el reglamento se lo permite. Sin embargo, el caso vuelve a evidenciar que, en determinadas situaciones, el dinero puede acabar corrigiendo lo que el fútbol había dictado previamente sobre el césped.