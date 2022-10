El Real Madrid buscará resetearse para asegurar la clasificación

Ancelotti tiene la baja de Courtois, pero saldrá con los mejores para recuperar buenas sensaciones El Shakhtar alterna el fútbol con la guerra, lo que ha provocado el éxodo de sus extranjeros

Este Real Madrid de Carlo Ancelotti ha demostrado ser un equipo de rachas. Cuando entra en modo zen es un bloque compacto e infranqueable con un poderío mental que derriba montañas, pero cuando las ideas se desordenan enhebra bajones que acaban en pequeñas crisis que hacen temblar a sus seguidores. El italiano debería estar con las orejas tiesas tras ceder el empate ante Osasuna en una tarde de colapso ofensivo que trae a la memoria lo sucedido la temporada pasada.

También empezó como un tiro, pero al primer traspié, empate a cero con el Villarreal, se vino abajo con una derrota dolorosa en la Champions ante un equipo desconocido y que hace honor al eterno John Wayne, el Sheriff.

Ahora, un año después, el recuerdo amenaza con una situación que similar, al pobre empate ante Osasuna le sigue jugar ante un rival inferior pero admirable, el Shakhtar ucraniano, que alterna el fútbol con la guerra, entre alarmas y sirenas que aceleran el pulso y disparan las angustias pero que hoy no escucharán en el templo madridista.

CAMBIO DE CHIP

Ancelotti no consiguió cambiar el chip de sus internacionales, borrar lo que habían hecho con sus selecciones para dar continuidad al fútbol que les dio nueve victorias consecutivas. Ahora tiene otro cambio de chip, de la Liga a la Champions, aunque la prioridad es recuperar el juego de bloque para que todos bailen al mismo compás ponga a quien ponga, y recuperen el tono de antes del parón de selecciones. Una etapa en la que hizo bastantes rotaciones sin que se notasen, pero que ante Osasuna dejó de funcionar.

Es de suponer que Ancelotti intente resetear al equipo para reivindicar el trayecto que llevaban. Y para conseguirlo es que salga con lo mejor que tiene para encajar la dinámica en los raíles que le han traído hasta aquí. Este miércoles tendrá a los mejores salvo Ceballos y Courtois, ese seguro de vida bajo palos al que Lunin intenta emular. La duda es si pondrá a Modric, que sale de unos problemas físicos, y repetirá con Carvajal después de jugar cinco partidos seguidos y con Lucas recuperado. Ya se sabe que el lateral no se guarda nunca nada y eso le provoca problemas musculares que sugieren una correcta dosificación.

ÉXODO

El Shakhtar es otro equipo al del año pasado. El éxodo de extranjeros ha hecho que se vayan 14 foráneos y que solo queden tres Traoré (Burkina Faso), Taylor (Brasil) y Djurasek (Croacia). La base de la plantilla e incluso del once es ucraniana en un club que en los últimos años se ha caracterizado por estar plagado de brasileños (hasta 12 tuvo el año pasado). Pero eso no rebaja sus expectativas y menos la ilusión de ser soldados de un país que intentan invadir. Ya no están los Taison, Tete o Marlos pero siguen los Mudryk, Stepanenko o Konoplia.

Tras el parón por la guerra, el equipo de Donetsk ha regresado a lo grande en su competición. Es líder en Liga con 13 puntos de 15 posibles y debutó en Champions goleando contrapronóstico al Leipzig (1-4). A esto suma que en su último partido ganó al Metalist 1-6 y lo hizo con un equipo pleno de ucranianos. El mismo que seguramente utilizará Jovicevic este miércoles.

Pese a la ilusión ucrania de hacer un buen papel, el Real Madrid es favoritísimo para las casas de apuestas. Puede asegurarse el pase a la siguiente ronda si suma los tres puntos, y afrontar con tranquilidad los tres partidos que le quedan.