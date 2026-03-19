El Real Madrid busca lateral derecho

El fichaje de Trent se celebró en el madridismo. Llegó para sustituir a Lucas Vázquez, que con 34 y un cuestionado rendimiento en defensa cerraba sus once temporadas en la primera plantilla del Real Madrid. El inglés y Carvajal competirían por la titularidad, pero ninguna está dando la talla.

Trent era uno de los referentes del Liverpool y del fútbol británico. Llegaba gratis para hacerse con el puesto aprovechando que Carvajal, que acaba de cumplir los 34 años, salía de una grave lesión de rodilla que mermaba su rendimiento. El equipo necesitaba un relevo de garantías y el internacional inglés fue el elegido.

Dudas

Sin embargo, las dudas no desaparecen después de diez meses defendiendo la camiseta blanca. Transmite dudas defensivas y con el balón no marca las diferencias. Se sabía que su fuerte no era defender, pero en el Liverpool estaba protegido para darle protagonismo con la pelota, algo que con el Madrid no consigue.

Carvajal acaba contrato en junio y su futuro sigue en el aire / EP

Carvajal está lejos de ser aquel defensa expeditivo que sellaba su carril para los rivales. No se sabe si recuperará aquella versión, pero el Madrid no puede esperar a nadie. Acaba contrato y su continuidad está en el aire. Eso obliga al club a buscar relevos por si su progresión no es la esperada. Tiene menos de tres meses de margen para conseguirlo.

Dalot, Sabbe, Porro

El Madrid se plantea reforzar la banda sin prisas, pero son ya varios los jugadores a los que sigue. Diego Dalot, del United, es una de sus opciones favoritas. El portugués cumple hoy 27 años, tiene contrato hasta 2028 con un valor de mercado de 30 millones de euros, según Transfermarkt. Sin embargo, su club no se cierra a una venta, y podría negociar una oferta que partiría de los 40 M€.

Otra opción es Kyriani Sabbe, futbolista belga de 21 años que pertenece al Brujas. También tiene contrato hasta 2028, aunque su precio es más asequible, con un valor de mercado de seis millones de euros podría salir por unos diez como mucho. Por último, suena Pedro Porro, aunque solo saldría del Tottenham si los spurs pierden la categoría.