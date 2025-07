Real Madrid - Borussia Dortmund: alineaciones probables del partido de cuartos de final del Mundial de Clubes

Cada día que pasa, el Real Madrid asume más la filosofía de juego que pretende implantar Xabi Alonso. Pese a un estreno atropellado en el Mundial de Clubes, los blancos llevan tres victorias consecutivas y ya están otros tres partidos de conseguir el primer título en la nueva era. Este sábado 5 de julio a las 22.00 (hora peninsular española), el equipo madrileño se juega el billete a las semifinales ante el Borussia Dortmund.

La gran cita tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y supondrá la reedición de la final de la Champions League 2023/24, en la que el Madrid salió victorioso por 2-0. No obstante, el nivel de los alemanes en esta temporada no ha sido tan destacado, pues ha sufrido para clasificarse a la máxima competición europea de clubes. Pese a ello, Xabi Alonso no hará experimentos. De hecho, se espera que apueste por el mismo bloque de jugadores que le ha dado resultado en los últimos encuentros.

En la defensa, el técnico tolosarra asentará la línea de tres centrales con Rüdiger, Tchouameni y Huijsen, que estarán flanqueados en las bandas por Trent Alexander-Arnold y Fran García, que han rendido a muy buen nivel. Delante, en el medio del campo, Valverde, Arda Güler y Bellingham son fijos.

La única incógnita en la alineación está en la delantera, donde Gonzalo García y Mbappé se disputan un puesto. El francés disputó sus primeros minutos en el Mundial de Clubes el pasado miércoles ante la Juventus y, pese a que las sensaciones no fueron las mejores, por galones podría asumir la titularidad. Sin embargo, lo más probable es que Xabi se decante por Gonzalo, que está siendo la sorpresa del conjunto blanco en la competición. El canterano se ha asentado como uno de los mejores jugadores dele quipo con tres goles y una asistencia.

Los únicos lesionados en el Real Madrid serán Alaba, Mendy, Camavinga y Endrick, aunque este último podría entrar en la convocatoria. Por su parte, Militao y Carvajal, que ya estuvieron en la lista del partido ante la 'vecchia signora', podría volver a tener minutos después de sus largas lesiones.

No habrá duelo de hermanos

El Borussia Dortmund llega a los cuartos de final después de una trayectoria discreta en la competición organizada por la FIFA. Los de Niko Kovak han tenido muchas complicaciones para ganar a rivales de nivel inferior como el Ulsan Hyundai, el Mamalodi Sundowns o Rayados de Monterrey, aunque consiguieron clasificarse como primeros de grupo. Los alemanes no podrán contar con los lesionados Schlotterberck y Gittens por lesión y tampoco con Jobe Bellingham, que no podrá encontrarse con su hermano Jude por acumulación de tarjetas.

ALINEACIONES PROBABLES DEL REAL MADRID - BORUSSIA DORTMUND

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Tchouameni, Huijsen, Fran García; Bellingham, Valverde, Arda Güler; Vinicius Jr y Gonzalo.

Borussia Dortmud: Kobel; Süle, Anton, Bensebaini; Ryerson, Nmecha, Gross, Svensson; Brandt; Adeyemi y Guirassy.