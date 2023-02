El Real Madrid boicotea los premios FIFA The Best

Los blancos solo estarán representados por Emilio Butragueño en una gala que premiará a Leo Messi El Real Madrid, como es habitual en este tipo de citas, solo envía jugadores si reciben el galardón

Una muestra más del 'señorío' del Real Madrid. Esta vez en los premios FIFA The Best que se celebran este lunes en París. El conjunto blanco, como suele ser habitual en estos casos, ha planteado una especie de boicot a la gala al saberse perdedor de antemano. El hecho de que Karim Benzema, actual Balón de Oro, aparezca en todas las quinielas oficiosas como segundo clasificado por detrás de Leo Messi ha sido la excusa perfecta para que la representación blanca en estos premios sea testimonial.

De hecho, solo estará presente el director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño, mientras que tanto el delantero francés, como Courtois y Modric, que sí están en el mejor once del año, lo verán desde casa. Al Real Madrid, en ese sentido, no le ha sentado nada bien que Vinicius Junior no figure entre los once mejores futbolistas para el The Best, algo que tampoco es tan extraño teniendo en cuenta la competencia arriba.

Sea como sea, lo del conjunto que preside Florentino Pérez con este tipo de galardones es una práctica habitual. Cristiano Ronaldo, por ejemplo, se ausentó en la gala que se celebró en enero de 2012 y correspondiente al Balón de Oro 2011, mientras que tampoco estuvo en la de 2018. En la primera ocasión fue Leo Messi el ganador, mientras que en la segunda fue Luka Modric y, curiosamente, CR7 había dejado el Real Madrid el verano anterior.