El Madrid regresa a casa tras el exilio y la tormenta que provocó la NFL

Hace más de un mes que los de Xabi Alonso disputaron el último partido en el Bernabéu. Aquel día, el Real Madrid goleó al Valencia (4-0), con Mbappé ofreciendo su Bota de Oro a la afición blanca. De este modo, guardaban un colchón de cinco puntos tras ganar al Barça en el clásico.Tras esa dinámica en la que el Madrid comenzaba a carburar y Xabi moldeaba la figura de un equipo a su gusto, le tocaría afrontar una prueba de fuego, seis jornadas seguidas jugando como visitante en las que solo ha logrado dos triunfos (frente a Olympiacos y el Athletic). El calendario se vio alterado por el Miami Dolphins - Washington Commanders del 16 de noviembre. El primer partido de la NFL en España.

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, durante el partido contra el Girona. / JOAN MONFORT / AP

Por suerte o por desgracia, el fútbol es caprichoso. En un mes las cosas pueden dar giros de 360 grados, y así ha sido. En esta pequeña mili a la que se han sometido Xabi Alonso y los suyos se han sacado muchas conclusiones, pero todas ellas desembocan en la misma idea: el Madrid en el Bernabéu es un equipo prácticamente intocable -todo ha ganado-, y sin embargo, fuera de casa puede verse contra las cuerdas.

Los altibajos fuera del hogar

Los últimos partidos del Real Madrid han estado marcados por luces y sombras. En ellos, se han llegado a ver múltiples personalidades del equipo. Desde un equipo frágil en defensa y espeso con balón en Anfield, a un equipo apagado e irreconocible en los tres tropiezos ligueros ante Rayo, Elche y Girona, hasta un núcleo brillante en los últimos metros capaz de sancionar en cualquier momento, ganador de segundas acciones, que con estar enchufado resuelve el partido en un santiamén, como fue la versión que le tocó sufrir a Olympiacos y Athletic Club.

Nuevas caras y algunas bajas

La situación de algunos jugadores también se ha visto afectada tras esta aventura. Nombres como Mastantuono o Rüdiger -el alemán en especial ha regresado a un buen nivel y ya afianza esa dupla con Militao- estarán de nuevo disponibles este fin de semana en el Bernabéu. La cruz de la moneda son las bajas de Huijsen, Ferland Mendy y Trent, quién parecía por fin adaptarse al equipo y firmó un gran partido en San Mamés. Estos jugadores estaban sanos la última vez que se disputó un partido en el Bernabéu.

Antonio Rüdiger. / Juan Ignacio Roncoroni / EFE

El 'Caso Rodrygo'

El brasileño es un tema más delicado. No se han podido sacar notas positivas de sus minutos fuera de casa. Rodrygo Goes no ha conseguido revertir la mala racha que acarrea desde hace tiempo (su último gol con el Madrid fue en el mes de marzo), pero su técnico sigue poniendo de su parte para que vuelva a ser un jugador importante. “Confiar en él y esperar que esto del fútbol cambia con una acción, con un gol”. Esto fue lo que dijo Xabi en su última rueda de prensa cuando le preguntaron por él.

Rodrygo está desesperado ante su falta de puntería / AP

Este domingo, ante el Celta (21:00 horas), el Bernabéu revivirá el ambiente de fútbol para medirse al Celta. Una ocasión inmejorable para que el Madrid siga mostrando su mejor versión y consiga esa regularidad que le ha costado encontrar hasta ahora. Un partido que deberá ganar para ejercer presión en ese pulso que mantiene por el liderato con su máximo rival y mantener el pleno de victorias cuando juega de local, escenario donde jugará 3 de los 4 partidos restantes del 2025. Un argumento para poder respirar y afrontar con la máxima ilusión la recta final del año.