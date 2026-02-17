¿Cuándo juega el Real Madrid contra el Benfica la vuelta de los playoffs de la Champions League?

Los playoffs de la Champions League 2025/26 han abierto el telón. Este martes era el turno para el Real Madrid, que visitaba el Estádio da Luz para medirse al Benfica con motivo del partido de ida de la eliminatoria, un duelo con mucho morbo tras la victoria del equipo portugués contra los madridistas en la última jornada de la fase de liga.

El Real Madrid llega a Lisboa con la obligación de ganar. A pesar de caer de manera estrepitosa a los playoffs tras perder en la última jornada contra el Benfica en el Estádio da Luz, los blancos afrontan la eliminatoria como claros favoritos a doble partido. De la mano de Álvaro Arbeloa, el equipo madridista ha recuperado el sendero de las victorias, amparados por una mayor fortaleza defensiva y su poderío desde los once metros, donde Kylian Mbappé se ha convertido en todo un experto esta temporada a base de lanzar penaltis.

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ante el Benfica en Champions. / Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

La historia del conjunto blanco siempre es un plus en este tipo de partidos, más todavía si son a ida y vuelta. Sea cual sea el resultado en el partido de ida, el Real Madrid contará con el siempre místico Santiago Bernabéu como última bala en el partido de vuelta, aunque espera llegar a la cita en su estadio con cierta ventaja para no tener que sufrir más de lo esperado.

¿Cuándo juega el Real Madrid la vuelta de los playoffs de la Champions League contra el Benfica?

El partido de vuelta de los playoffs de la Champions League entre el Real Madrid y el Benfica se disputará el miércoles 25 de febrero a las 21:00 horas (CET). Será el segundo de los dos partidos que disputarán en la eliminatoria lisboetas y madridistas, en esta ocasión con escenario en el Santiago Bernabéu.

¿Dónde ver por TV la vuelta de los playoffs de la Champions League?

En España, los partidos de la Champions League 2025-26 se podrán ver en TV y online a través de Movistar +, que posee los derechos de la competición en España. La operadora ofrecerá todos los enfrentamientos tanto de la fase liga como de las eliminatorias en sus diferentes canales del paquete M+ Liga de Campeones.

