Real Madrid - Benfica: Horario y dónde ver por TV, online y en directo la Champions League

Llega el momento de la verdad para Real Madrid y Benfica. Los dos conjuntos se ven las caras este miércoles en el encuentro de vuelta de la ronda eliminatoria de Champions League. Un partido decisivo que se disputará en el Santiago Bernabéu y que dejará a un equipo eliminado y a otro en octavos de final.

Los blancos mantienen una mínima renta de ventaja tras el triunfo cosechado en Da Luz, donde se impusieron por un gol a cero en un partido marcado por el presunto incidente racista entre Prestianni y Vinicius Jr. El argentino no podrá estar en el Bernabéu tras la sanción de UEFA, aunque su club peleará hasta última hora para que su presencia sea posible.

Arbeloa, en el Sadar / EFE/Jesus Diges

Arbeloa se juega mucho, ya que una eliminación en esta ronda de la competición supondría un nuevo fracaso que se sumaría al de Copa del Rey. A pesar de que en Liga se mantienen en la lucha por el título junto al Barça, su rendimiento tendrá que mejorar para poder llegar lejos en Europa.

El encuentro ante el Benfica será un buen examen para ver en qué punto están realmente los blancos, grandes favoritos al encuentro. Por su parte, el equipo lisboeta, que no podrá contar con José Mourinho en el banquillo por sanción, mantiene la esperanza de dar la machada en el Bernabéu, si bien nadie les da muchas posibilidades.

El partido de Champions League entre ambos conjuntos se disputará el miércoles 25 de febrero a las 21:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu.

¿Dónde ver el Real Madrid - Benfica por TV y online?

El partido entre el Real Madrid y el Benfica de la ronda eliminatoria de la Champions League se podrá ver por TV y online a través de Movistar+ y Movistar+ Liga de Campeones.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid y Benfica a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.