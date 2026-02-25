Real Madrid - Benfica, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver el play-off de la Champions League, en vivo

MOU EN LA GRADA Y MBAPPÉ Y PRESTIANNI, FUERA

Llega el Benfica al Bernabéu dispuesto a dar la vuelta al marcador adverso del partido de la ida en Da Luz. 0-1 se impuso el Madrid, que no podrá contar con Mbappé esta noche. Mourinho se sentará en la grada y no podrá poner en liza a Prestianni, con una sanción cautelar de la FIFA.