En directo
REAL MADRID
Real Madrid - Benfica, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver el play-off de la Champions League, en vivo
Sigue el minuto a minuto del Real Madrid - Benfica (M+ Liga de Campeones; 21.00h) de la vuelta del play-off de la Champions League
MOU EN LA GRADA Y MBAPPÉ Y PRESTIANNI, FUERA
Llega el Benfica al Bernabéu dispuesto a dar la vuelta al marcador adverso del partido de la ida en Da Luz. 0-1 se impuso el Madrid, que no podrá contar con Mbappé esta noche. Mourinho se sentará en la grada y no podrá poner en liza a Prestianni, con una sanción cautelar de la FIFA.
Buenas tardes y bienvenidos/as a la narración en vivo del encuentro entre Real Madrid y Benfica de vuelta de playoffs de la Champions League.
