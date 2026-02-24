Real Madrid - Benfica: alineaciones probables del partido de la UEFA Champions League

Día muy importante en el Bernabéu. El Real Madrid se juega el pase a los octavos de final de la UEFA Champions League en una de las rondas más polémicas de la historia de la competición. Los blancos ganaron por la mínima al Benfica en Da Luz, pero el encuentro pasó a segundo plano tras el presunto insulto racista de Prestianni a Vinicius —por cierto, el autor del único tanto del partido—.

Los portugueses viajarán a la capital de España con el futbolista argentino, aunque este no podrá jugar por la sanción provisional que ha recibido por parte de la UEFA. El Benfica emitió un comunicado pidiendo la anulación de este castigo, pero no confían en que el máximo organismo del fútbol europeo dé marcha atrás.

Otro que tampoco estará disponible para los lusos será José Mourinho. El portugués fue expulsado en la ida por protestar al árbitro asistente y no volverá a pisar el que fue su estadio durante tres años. Mou tampoco asistirá a la rueda de prensa previa al duelo. Nos perderemos el reencuentro entre el técnico y el Bernabéu.

El Real Madrid recuperará a Asencio y Rodrygo. Los dos fueron expulsados en el último duelo de la fase Liga —precisamente ante el Benfica— y se perdieron la ida en Da Luz. También podrá jugar Valverde tras desestimarse la denuncia del Benfica por dar un puñetazo a Dahl.

La vuelta en el Bernabéu será un partido tenso. Los dos últimos encuentros entre Benfica y Real Madrid han causado mucho revuelo y este miércoles solo uno de ellos podrá pasar a los octavos de final; el otro quedará eliminado de la máxima competición europea de clubes.

ALINEACIONES PROBABLES DEL OSASUNA - REAL MADRID

Real Madrid: Courtois, Trent Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Vinicius y Mbappé.

Benfica: Trubin; Dedic, Otamendi, Araujo, Dahl; Aursnes, Barreiro, Rafa Silva, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis.

Partido correspondiente a la vuelta de la ronda de play-off de la Champions League