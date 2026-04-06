Real Madrid - Bayern de Múnich: Horario y dónde ver por TV el partido de la Champions League

Al Real Madrid le queda una última bala para intentar salvar la temporada, aunque parece la más complicada de todas. La derrota en Son Moix y la victoria del FC Barcelona dejaron al equipo de Arbeloa a siete puntos del FC Barcelona a falta de ocho jornadas por jugar. Media liga perdida.

Ahora las miras están puestas en la UEFA Champions League. Los blancos tendrán por delante a un rival muy poderoso como el Bayern de b, pero el Madrid siempre guarda sorpresas cuando juega en Europa. El equipo alemán será el gran favorito de la eliminatoria y además jugará la vuelta en el Allianz Arena ante su gente.

La ida se disputará este martes a las 21:00 h en el Santiago Bernabéu. El estadio blanco espera una respuesta de su equipo tras dejarse media Liga en Son Moix y, de no ser así, podrían recibir una gran pitada de sus aficionados.

LaLiga: Mallorca - Real Madrid, en imágenes. / CATI CLADERA / EFE

Los alemanes llegan en un gran momento de forma. Llevan sin perder desde el mes de enero y en Europa pasaron por encima de la Atalanta en octavos tras un global de 10-2. Eso sí, los de Kompany tienen jugadores muy importantes que llegan al límite físico.

La Champions es la última esperanza del Real Madrid y de Álvaro Arbeloa. El primer paso es gigantesco ante el Bayern, pero si los blancos consiguen pasar, se enfrentarían al ganador del Paris Saint-Germain - Liverpool.

¿Dónde ver el Real Madrid - Bayern de Múnich por TV y online?

El partido entre Real Madrid y Bayern, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League, se disputará este martes 7 de abril a partir de las 21:00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu.

El encuentro se podrá ver por televisión y online a través de Movistar Plus+ en el canal Movistar + Liga de Campeones.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid y Bayern a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.