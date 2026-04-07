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CHAMPIONS LEAGUE
Real Madrid - Bayern Múnich, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de cuartos de la Champions League
Sigue en directo hoy en SPORT la ida de los cuartos de final de la Champions League 2025/26 entre el Real Madrid y el Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu
La Champions como único argumento
Fin de semana pésimo para los intereses merengues en LaLiga. Entre la derrota en Son Moix ante el Mallorca y la victoria del FC Barcelona contra el Atlético de Madrid a domicilio, el conjunto blanco se encuentra a siete puntos de los culés, líderes, en la competición doméstica. El equipo de Álvaro Arbeloa ve en la Champions League su gran oportunidad para salvar la temporada
El Real Madrid se juega la temporada
¡Buenas tardes! Martes de Champions League en el Santiago Bernabéu. Sigue en directo hoy en SPORT la ida de los cuartos de final entre el Real Madrid y el Bayern Múnich. Llega la hora de la verdad.
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