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Real Madrid - Bayern Múnich, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de cuartos de la Champions League

Sigue en directo hoy en SPORT la ida de los cuartos de final de la Champions League 2025/26 entre el Real Madrid y el Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu

Vinicius y Mbappé, jugadores del Real Madrid

Vinicius y Mbappé, jugadores del Real Madrid / EFE

Jordi Carné

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