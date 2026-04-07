Real Madrid - Bayern Múnich, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de cuartos de la Champions League

La Champions como único argumento

Fin de semana pésimo para los intereses merengues en LaLiga. Entre la derrota en Son Moix ante el Mallorca y la victoria del FC Barcelona contra el Atlético de Madrid a domicilio, el conjunto blanco se encuentra a siete puntos de los culés, líderes, en la competición doméstica. El equipo de Álvaro Arbeloa ve en la Champions League su gran oportunidad para salvar la temporada