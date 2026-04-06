Real Madrid - Bayern de Múnich: Alineaciones probables del partido de la Champions League

El Real Madrid tendrá un reto mayúsculo en los cuartos de final de la UEFA Champions League. Los blancos recibirán en casa al Bayern de Múnich, uno de los grandes favoritos para levantar la orejona a final de temporada.

El equipo de Arbeloa llega al duelo con la gran noticia de la recuperación de Militao. El brasileño volvió a jugar más de cuatro meses después en Son Moix y lo hizo con gol, aunque finalmente Muriqi le arruinó la tarde a los blancos. El central podría salir de inicio, pero viendo su historial de lesiones, sería mejor no precipitar su vuelta al once titular. El nivel de Huijsen es preocupante y por eso Arbeloa podría llegar a optar por una opción de emergencia.

En el centro del campo volverá Pitarch tras quedarse en el banquillo contra el Mallorca y se caerá del once Camavinga. En Madrid existen dudas de si Bellingham podría entrar en el once, pero viendo sus minutos en Son Moix, no parece la mejor idea. Arriba no habrá dudas: Vinicius y Mbappé.

Por parte de los bávaros, la gran novedad será Harry Kane. El inglés se perdió el parón de selecciones por unas molestias y tampoco jugó el finde pasado ante el Friburgo. Finalmente, entró en la convocatoria para el Bernabéu y será titular junto a Luis Díaz y Olise en ataque.

ALINEACIONES PROBABLES DEL MALLORCA - REAL MADRID:

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Güler, Tchouaméni, Pitarch, Valverde; Mbappé, Vinicius.

Bayern de Múnich: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Harry Kane.