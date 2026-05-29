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Fútbol

Real Madrid y Barcelona dominan el ranking de equipos más valiosos del mundo

El FC Barcelona asciende a la segunda posición en la lista de equipos de fútbol más valiosos, superando al Manchester United

Florentino Pérez y Joan Laporta en el palco del Santiago Bernabéu durante el clásico de la Liga 2025/26

Florentino Pérez y Joan Laporta en el palco del Santiago Bernabéu durante el clásico de la Liga 2025/26 / EFE

EFE

Madrid

El Real Madrid, con 1.265 millones de dólares, se convierte, según el listado de la revista especializada ‘Forbes’, en el equipo deportivo de mayores ingresos de la historia superando los 1.230 millones de dólares que los Dallas Cowboys obtuvieron en la temporada 2024 de la NFL.

Récord que no tiene en cuenta la inflación, según apunta la revista, gracias a un número total que supera en un 12 % los registros de la pasada campaña en el conjunto blanco.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Además, el Real Madrid es, con 9.500 millones de dólares, el equipo de fútbol más valioso del mundo por quinto año consecutivo, y por décima vez en las últimas 13 ediciones del ranking anual. Liderazgo que refuerza tras crecer un 41 % su valor respecto a la temporada anterior.

Por detrás, el FC Barcelona asciende a la segunda posición gracias a un 33 % de incremento hasta llegar a los 7.500 millones de dólares; por delante de los 7.200 millones de un Manchester United que cierra el podio de esta clasificación.

Por su parte, en una lista de 30 dominada por 11 equipos de la Premier League -seis entre los diez primeros-, el Atlético de Madrid escala de la 13ª posición a la 11ª gracias a un valor de 2.950 millones de dólares.

Estos son los diez equipos más valiosos de 2026 (las cifras están en millones de dólares)

Noticias relacionadas y más

  1. Real Madrid: 9.500
  2. FC Barcelona: 7.500
  3. Manchester United: 7.200
  4. Liverpool: 6.200
  5. París Saint-Germain: 5.800
  6. Bayern Múnich: 5.700
  7. Manchester City: 5.500
  8. Arsenal: 5.400
  9. Chelsea: 4.200
  10. Tottenham Hotspur: 3.000.

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