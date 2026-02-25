El Real Madrid y el Atlético sufren, pero se clasifican a los cuartos de final

El Real Madrid logró la clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones Juvenil tras imponerse al Chelsea (1-0), que finalizó la fase liga en primera posición, gracias a un gol de Daniel Yáñez en el minuto 9, en un disparo que tocó en un defensa ‘blue’ antes de colarse en la portería.

El equipo dirigido por Álvaro López logró un tanto inicial que, a la postre, fue vital para definir la clasificación. Ya avisó en el minuto 4, en un cabezazo de Mario Rivas que fue gol, pero anulado por fuera de juego en el momento del remate.

Tan sólo cinco después, Yáñez aprovechó, primero, un despiste defensivo del Chelsea. Los londinenses dejaron solo al futbolista del Real Madrid en la frontal en un saque de esquina y este condujo hacia portería con decisión y disparó, con fortuna. Su tiro tocó en la espalda del sueco Genesis Antwi, cambió la dirección del balón y superó al guardameta inglés Freddy Bernal.

Con la tranquilidad del gol fue creciendo el Real Madrid en su feudo, el estadio Alfredo di Stéfano, a lomos de la electricidad de Alexis Ciria por el costado izquierdo. Eso sí, estuvo desafortunado en el minuto 26. Tras una pared con Roberto Martín, el extremo disparó con la zurda dentro del área pero no encontró portería.

Dominó el Real Madrid pero sin reflejo en un marcador que se encargó de mantener el guardameta ucraniano Illia Voloshyn en el minuto 60, con una buena estirada a un disparo raso de Shumaira Mheuka, capitán del equipo juvenil del Chelsea y con ocho apariciones en el primer equipo.

Y en el duelo de porteros, el del Chelsea, Freddy Bernal se impuso de nuevo en un disparo, esta vez lejano, de Alexis Ciria en el minuto 82. El guardameta sostuvo a los suyos en un encuentro que no inquietó en los instantes finales para forzar la prórroga.

Sin cuatro piezas clave, dos por lesión -Joan Martínez y Valdepeñas- y dos al ser convocados por Álvaro Arbeloa para la Liga de Campeones contra el Benfica -Thiago Pitarch y Jorge Cestero-, avanzó el Real Madrid a cuartos de final, en los que se enfrentará al Sporting de Portugal -17 o 18 de marzo- en su camino a intentar repetir un título que solo ganó en una ocasión, en 2020.

Los penaltis dan el pase al Atlético

El Atlético de Madrid también estará entre los ocho mejores de la competición tras superar al Maccabi Haifa en la tanda de penaltis. Los colchoneros sufrieron mucho ante los israelitas a pesar de adelantarse muy pronto en el marcador.

El equipo de Ángel Donato arrancó el choque de maravilla. Jorge Rajado puso el primero a los cuatro minutos de juego, pero no consiguieron marcar el segundo para sentenciar el encuentro. El Maccabi Haifa castigó la falta de acierto del Atleti y empató el encuentro en el 70, abocando el partido a la tanda de penaltis.

Desde los 11 metros el equipo madrileño fue infalible y marcó sus cinco lanzamientos, mientras que los israelíes fallaron el segundo. Sztejfman no consiguió superar a Piqueras y ese penalti terminó siendo decisivo para conseguir el pase a los cuartos de final, donde se enfrentarán al Club Brujas.