En directo
OÍDO EN LAS RADIOS
Real Madrid - Atlético de Madrid: polémica y reacciones en directo del partido de LaLiga EA Sports
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Real Madrid - Atlético de Madrid de LaLiga EA Sports
Santi Ovalle (GolTV); "Me parece increíble la gestión que han hecho con su rodilla. Soy Florentino y le digo que se quede a recuperarse en vez de ir a grabar anuncios a Estados Unidos"
Iturralde (SER): "El contacto de Carvajal es residual, es un golpe. No es penalti. Si el rechace de Lunin va hacia adelante sería penalti"
Sanchís (COPE): ¿Pero quién había puesto a Valverde de lateral? Por Dios
Toni Freixa (X): "Un 9,35 en el primer salto de trampolín de Vinicius"
Iturralde (SER): "Vinícius hace flopping, se tira"
Damián (Chiringuito): "El Madrid ha salido mucho mejor porque es consciente de lo que se juega: la Liga"
Relaño (COPE): "Siete puntos son muchos. El Madrid va necesitado. Al Madrid le ha ido bien sin Mbappé, no está bien físicamente. Si Trent se olvida de la dirección del campo, mejor. No nos ha dejado contentos en nada"
Fernando Sanz (Chiringuito): "La recuperación del Real Madrid ha llegado sin Mbappé"
Carme Barceló (Chiringuito): "Me llama la atención que no juegue Mbappé. Arbeloa dijo que jugaría seguro, eso quiere decir que no está bien"
Tomás Roncero (SER): "Yo firmaría y votaría para que Rafa Nadal fuera presidente del Real Madrid. Es madridista y con la cabeza muy amoblada"
- Más de 650 millones: el enorme valor de los jugadores de la plantilla del Barça formados en La Masia
- ¡Cumbre de Deco con los agentes de Álex Remiro!
- La decisión de Raphinha sobre su futuro en el Barça
- Hansi Flick vuelve a contar con Patricio Pacífico
- ¡El Barça valoraría escuchar ofertas por Koundé en junio!
- Movimiento por Bernardo Silva: primera oferta con el Barça en la recámara
- El tremendo elogio de Flick a Gerard Martín
- Nico Williams, el principio del fin de Ernesto Valverde