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Real Madrid - Atlético de Madrid: alineaciones, horario y dónde ver el partido de Liga
Sigue en directo el derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético en SPORT
¡El once del Madrid!
Lunin; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Thiago, Valverde, Tchouameni; Arda Güler, Brahim, Vini Jr
Pero en un derbi eso da lo mismo. Cada partido es una batalla de consecuencias imprevisibles, en la que siempre hay cuentas pendientes, incluso esta temporada. Los madridistas no olvidan la ‘manita’ sufrida en el Metropolitano en la primera vuelta (5-2), y los rojiblancos, la semifinal de la Supercopa (1-2)
Otra cosa es la necesidad que tienen de sumar los tres puntos. Imprescindibles para el Madrid en su lucha por seguir la estela del Barça. Y no tanto para el Atleti, aunque el objetivo es recuperar la tercera plaza que le arrebató el Villarreal el viernes
Un partido marcado en rojo en el calendario de ambos equipos; da lo mismo el momento deportivo que atraviesen, que la pelea está asegurada. En este caso, llega en un buen momento anímico tras colarse los dos a cuartos de final de la Champions
¡Buenas tardes! Hoy es noche de derbi madrileño y puedes seguir toda la previa y el minuto a minuto del partido aquí, en SPORT
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