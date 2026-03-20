Real Madrid - Atlético de Madrid: alineaciones probables del partido de la Liga

El derbi es el penúltimo gran duelo que le queda al Real Madrid esta temporada en Liga. Los merengues recibirán en casa al Atlético de Madrid tras el mal recuerdo del partido de la primera vuelta. Ese día los de Simeone pasaron por encima de los blancos con un contundente 5-2. Fue la primera derrota de Xabi Alonso como entrenador y el inicio del bajón para el técnico tolosarra.

Será un derbi extraño en la portería. Ni Courtois ni Oblak estarán disponibles para sus entrenadores. El esloveno ya no jugó la vuelta de Champions ante el Tottenham y el belga se lesionó ante el City. En el caso del madirista existe peor pronóstico, ya que no volverá hasta pasados los cuartos de final de la UEFA Champions League.

En el Madrid la gran duda estará en el lateral izquierdo y en Kylian Mbappé. Álvaro Carreras sigue renqueante de sus molestias musculares y podría volver a perderse un duelo clave. Su posición volvería a ser para Fran García, que ya fue titular en el Etihad. Mientras que en ataque, Mbappé apunta a titular tras volver ante el City y tras la convocatoria para los dos amistosos de Francia en Estados Unidos.

El peor partido de Álvaro Carreras en el Real Madrid fue contra el At. Madrid en el Metropolitano / EFE

En el Atlético de Madrid no llegaría Pubill al debri. El central estaba siendo una de las grandes revelaciones del campeonato y había ganado muchos números para ir a la selección. Al final, una lesión paró su progresión y no estará ante el Madrid ni con España.

ALINEACIONES PROBABLES DEL REAL MADRID - ATLÉTICO DE MADRID:

Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Pitarch; Mbappé, Vinícius.

Atlético de Madrid: Musso; Llorente, Giménez, Hancko, Ruggeri; Guiliano, Koke, Cardoso, Lookman; Sorloth, Julián Álvarez.

Un derbi que servirá para poner punto y aparte al campeonato liguero. Tras el partido en el Bernabéu empezará el parón internacional, el último de la temporada. Los blancos necesitan ganar para no dejar la Liga en bandeja para el FC Barcelona, mientras que los colchoneros siguen luchando para afianzar la tercera plaza antes de jugarse dos títulos tras el parón.