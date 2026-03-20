Real Madrid - Atlético: horario y dónde ver por TV el derbi de LaLiga EA Sports

El Real Madrid afronta uno de los partidos más especiales de la temporada con la visita del Atlético de Madrid al Santiago Bernabéu. El derbi madrileño, correspondiente a la jornada 29 de LaLiga EA Sports, vuelve a medir a dos de los mejores equipos del campeonato en un momento clave del curso.

El conjunto blanco, dirigido por Álvaro Arbeloa, llega al encuentro con el objetivo de seguir presionando al Barça, que este domingo jugará antes que los blancos, y dar un golpe de autoridad ante su máximo rival de la ciudad. Será la primera vez que el nuevo entrenador se enfrente a los rojiblancos desde que subiera al banquillo del primer equipo en febrero.

Arbeloa, en el partido ante el City / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Enfrente estará un Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone que encara el choque en plena exigencia de calendario. Los rojiblancos vienen de competir en Champions y, con la final de la Copa del Rey y los compromisos continentales en el horizonte, tendrán que gestionar esfuerzos en un partido que, además de los puntos, siempre tiene un componente emocional evidente.

El encuentro se antoja vital para decidir el campeonato. Con pocas jornadas para llegar a la conclusión del curso, un mal resultado del Real Madrid podría poner en bandeja el título para el Barça.

¿Dónde ver el Real Madrid - Atlético por TV y online?

El partido entre Real Madrid y Atlético de Madrid, correspondiente a la jornada 29 de LaLiga EA Sports, se disputará este domingo 22 de marzo a partir de las 21:00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu.

El encuentro se podrá ver por televisión y online a través de Movistar Plus+ en el canal Movistar LaLiga, además de la plataforma de Orange TV.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el derbi entre Real Madrid y Atlético con nuestra narración en directo, así como la crónica, las reacciones y el análisis posterior del partido.