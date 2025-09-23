¿Cuándo juega el Real Madrid contra el Atlético? Fecha, horario y dónde ver el derbi madrileño de LaLiga por TV y online

El Real Madrid sigue contando por victorias los partidos disputados en LaLiga EA Sports 2025/26. Después de una visita menos incómoda de lo esperado al campo del Levante, el conjunto blanco eleva su contador particular hasta los 18 puntos, situándose provisionalmente a 5 del FC Barcelona.

El inicio de partido en el Ciutat de València no fue idílico, pero una genialidad de Vinicius Jr sobre la media hora de partido abrió el grifo de los goles. Mastantuono no tardó en ampliar la ventaja al materializar su primer gol como madridista y, a pesar de los intentos de Etta Eyong de mantener a los suyos en el partido, el doblete de Mbappé terminó fulminando a los 'granotas'.

Una vez superado este primer examen ante el Levante, el Real Madrid se prepara para una jornada maratoniana en la que se disputará dos compromisos ligueros y uno de Champions League en un lapso de apenas siete días.

El próximo rival del Real Madrid en LaLiga EA Sports será el Alético de Madrid, que está viviendo un inicio de temporada de pesadilla. Los rojiblancos apenas han conseguido sumar 6 puntos de los 15 disputados, lo que les relega hasta la decimosegunda posición a la espera de lo que suceda estos días en la jornada intersemanal.

¿Cuándo juega el Real Madrid contra el Atlético en la jornada 7 de LaLiga?

El partido entre Real Madrid y Atlético de Madrid, correspondiente a la jornada 7 de LaLiga EA Sports, se celebrará en el Riyadh Air Metropolitano el próximo sábado 27 de septiembre a las 16:15 horas (CET).

¿Dónde ver por TV y online el derbi de LaLiga entre Real Madrid y Atlético?

En España, el partido entre Real Madrid y Atlético de Madrid se podrá ver por TV y online a través de DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga (M55, O113).

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid y Atlético a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.