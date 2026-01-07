Real Madrid - Atlético: alineaciones probables de las semifinales de la Supercopa de España

El Real Madrid tiene ante sí la oportunidad de conquistar el primer título de la temporada esta semana en Arabia Saudí, donde se celebra la Supercopa de España, el que supondría el primer entorchado de Xabi Alonso como técnico del conjunto blanco. Los madridistas se verán las caras este jueves a las 20 horas contra el Atlético de Madrid en las semifinales.

Para el segundo derbi del curso, el tolosarra no podrá contar con su estrella, Kylian Mbappé, alejado de los terrenos de juego por un esguince en su rodilla izquierda. El francés se suma a las bajas de Militao, con una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda, y Brahim, concentrado con la selección de Marruecos en la Copa África.

Por su parte, Trent Alexander-Arnold, que llevaba desde el 3 de diciembre en el dique seco, regresa a la convocatoria. Aun así, el lateral inglés esperará en el banquillo, al igual que Carvajal, también recuperado.

Tras la aplastante victoria en el choque contra el Betis por 5-1, Xabi Alonso repetirá alineación contra el Atlético, manteniendo a Asencio y a Camavinga por delante de Huijsen y Arda Güler, ambos venidos a menos en las últimas semanas. Gonzalo, tras anotar su primer hat-trick como profesional, ocupará el lugar de Mbappé.

Por su parte, el Atlético de Madrid no podrá contar con Lenglet ni Nico González, mientras que tiene la duda de Barrios, con una sobrecarga en el sóleo que le obligó a pedir el cambio en el descanso contra la Real Sociedad. Su sitio en el once lo ocupará Marcos Llorente, que dejará el carril para Marc Pubill.

Los colchoneros, prácticamente descolgados en LaLiga tras el empate en San Sebastián, querrán repetir la gesta del pasado mes de septiembre, cuando arrollaron por 5-2 a su máximo rival para colarse en una final que no pisan desde 2020, fecha del estreno del formato actual.

ALINEACIONES PROBABLES DEL REAL MADRID - ATLÉTICO

Real Madrid: Courtois; Carreras, Rüdiger, Asencio, Valverde; Tchouameni, Camavinga, Bellingham; Vinicius, Gonzalo y Rodrygo.

Atlético: Oblak; Hancko, Le Normand, Giménez, Pubill; Koke, Llorente, Baena; Giuliano, Julián Alvarez y Sorloth.