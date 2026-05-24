Lo que no se vio del Real Madrid - Athletic: las risas de Mbappé, las lágrimas de Carvajal y la campaña del Florentino vs. Riquelme

No es fácil despedir a las leyendas. Para un equipo como el Real Madrid menos, que en los últimos años ha ido sufriendo un goteo de figuras representativas que ha desvestido su historia. Carvajal fue el gran protagonista de la noche en la que el club se pudo al borde de las primeras elecciones desde 2006. Veinte años sin votar. Ahí es nada. Florentino aplaudió desde el palco al capitán y Riquelme lo hizo desde la grada.

Carvajal aplaude a Florentino

Carvajal fue un mar de lágrimas. El suyo fue otro adiós provocado, como el que tuvo Modric. No hubo renovación, un concepto que sí tendrá lugar este verano. Habrá que ver en qué medida, después de que la candidatura de Riquelme haya hecho levantar de la silla a Florentino Pérez. Riquelme llegó con la camiseta del capitán que se retiraba, con el '2' a la espalda, siendo un socio de calle más.

El Bernabéu explota en aplausos con el anuncio de Carvajal en la alineación / @lejournaldureal

Aunque el capitán hizo campaña por Florentino. "Lo primero quiero dar las gracias a nuestro presidente, don Florentino", empezó diciendo el madridista. Convocó un aplauso para el mandatario blanco, que abrió los brazos para responder a un auditorio donde desaparecieron las pancartas en su contra. El efecto de convocatoria de elecciones tuvo su efecto.

El único cartel estuvo fuera. Un enorme cartelón en el mismo lugar donde Joan Laporta anunció las ganas de volver a ver a un Real Madrid que ha conseguido combatir en sus últimos mandatos. La lona del actual presidente, simple, incluso demasiado para la comunicación moderna, pero infalible en cuanto a los datos: seis Copas de Europa con sus seis lugares.

EL CHIRINGUITO

Pasillo en el Bernabéu

Seis emplazamientos que conoce de líder del "grupo de los niños", como lo denominó Florentino, quien presentó en sociedad a su rival sin necesidad de dar su nombre y apellidos. Ahora, si la junta electoral no niega el aval que Riquelme consiguió de la filial española de Andbank, dos semanas de campaña. Lo que supone hasta un alivio para un madridista que ha terminado harto de su club este curso.

Javier Vendrell Camacho

Si hay un jugador que simboliza el hartazgo del socio con derecho a voto -y sin él- es Mbappé, quien volvió a escuchar pitos en cada balón que tocó. Le dieron igual, como siempre. Esta vez no hubo enfrentamiento con Arbeloa. Es más, ni siquiera compareció el técnico blanco tras el partido. Para evitar respuestas y preguntas incómodas como la de su gesto con el francés tras marcar su gol.

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Digno de Inteligencia Artificial. Como podría ser el pasillo que tanto los jugadores del Real Madrid y del Athletic le hicieron a Carvajal en su despedida. Solo un hombre, Robert Navarro, se apartó de la escena. Qué poco cuesta rendir homenaje y ser respetuoso, independientemente del rival. El pasillo, esa figura que generó tanta controversia en Chamartín por si se construía para dejar pasar al Barça, ganador de una Liga, que, más de uno piensa, que por fin se ha terminado.