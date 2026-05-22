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REAL MADRID

Real Madrid - Athletic: Horario y dónde ver por TV el partido de LaLiga

A qué hora empieza el partido del Real Madrid contra el Athletic Club y en qué canal de TV ver el partido de la jornada 38 de LaLiga EA Sports

Berenguer y Bellingham, en el último partido entre Athletic y Real Madrid

Berenguer y Bellingham, en el último partido entre Athletic y Real Madrid / Ricardo Larreina / AFP7 / Europa / Europa Press

Christian Blasco

Christian Blasco

El Real Madrid afronta el último partido de la temporada liguera en el Santiago Bernabéu. El conjunto blanco recibe al Athletic Club en la jornada 38 de LaLiga EA Sports, en un encuentro que servirá para cerrar el curso ante su afición y que además tendrá un importante componente emocional.

Será el último encuentro del capitán Dani Carvajal, que se despide del club tras una larga y exitosa carrera en el conjunto blanco. También dirá adiós David Alaba, que termina contrato con el Madrid y buscará un nuevo destino este verano. Por su parte, Dani Ceballos también apunta a salir del equipo madridista, si bien no podrá despedirse sobre el césped ya que Arbeloa no cuenta con él y no planea convocarle.

Daniel Carvajal of Real Madrid CF in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Real Oviedo at Bernabeu stadium on May 14, 2026, in Madrid, Spain. AFP7 14/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Dani Carvajal jugará su último partido con el Real Madrid este sábado / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El entrenador de los blancos no podrá disponer de los lesionados Eder Militao, Rodrygo Goes y Ferland Mendy. Trent Alexander-Arnold será baja por un proceso vírico y Vinicius Jr por motivos personales, con permiso del club.

Por su parte, en el Athletic también será un día especial, ya que Ernesto Valverde dirigirá su último encuentro como entrenador de los rojiblancos. Un partido que será intrascendente en lo puramente deportivo y no tendrá relevancia en la clasificación, pero que sí será importante desde el punto de vista afectivo para algunos de los protagonistas.

Ernesto Valverde, durante un entrenamiento previo al Athletic-Valencia en Lezama.

Ernesto Valverde, durante un entrenamiento previo al Athletic-Valencia en Lezama. / Athletic Club

¿Dónde ver el Real Madrid - Athletic Club por TV y online?

El partido entre Real Madrid y Athletic Club, correspondiente a la jornada 38 de LaLiga EA Sports, se disputará este sábado 23 de mayo a partir de las 21:00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu. El encuentro se podrá ver por televisión y online a través de Movistar LaLiga y las plataformas de Movistar Plus+ y Orange TV.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid y Athletic Club a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.

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