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Real Madrid - Athletic, en directo: alineaciones, horario y dónde ver hoy en vivo
Sigue en directo en SPORT la última jornada de LaLiga EA Sports, con el encuentro en el Bernabéu en el que se despedirán Carvajal, Arbeloa, Alaba y Ernesto Valverde
Mensaje de Enrique Riquelme en redes
Mientras el Madrid se prepara para el partido, Enrique Riquelme ya empieza su campaña:
Así ha sido el saludo entre Florentino Pérez y Dani Carvajal, que hoy dice adiós al Real Madrid (Fuente: Real MadridTV)
Revolución en el once
Arbeloa mueve el árbol para despedirse. En el banquillo se quedan jugadores como Rüdiger, Huijsen, Brahim, Tchouameni o Camavinga. Carvajal y Alaba se despedirán sobre el césped del Bernabéu, ambos como titulares.
XI del Real Madrid
Arbeloa sale con Courtois, Carvajal, Asencio, Alaba, Carreras, Fede Valverde, Thiago Pitarch, Jude Bellingham, Mastantuono, Mbappé y Gonzalo.
Habrá elecciones en el Madrid
Mientras tanto, Enrique Riquelme ya ha entregado toda la documentación a la Junta Directiva del club, confirmando que se presenta a las elecciones. Solo falta que se valide toda la documentación. Aquí puedes leer más información al respecto.
Día de despedidas
Será un día de despedidas en el Bernabéu. Carvajal, Alaba y Arbeloa dirán adiós a su etapa en el Real Madrid y Ernesto Valverde y Lekue en el Athletic Club.
¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del partido entre el Real Madrid y el Athletic! Aquí podrás seguir el minuto a minuto del último encuentro de Liga.
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