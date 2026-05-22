Real Madrid - Athletic Club: alineaciones probables de la última jornada de LaLiga EA Sports

El Real Madrid cierra este sábado la temporada liguera recibiendo al Athletic Club en el Santiago Bernabéu, en un partido marcado más por las despedidas y el contexto emocional que por la clasificación. Los blancos no se juegan nada, mientras que el conjunto de Ernesto Valverde tiene aspiraciones europeas.

La actualidad madridista sigue muy condicionada por las lesiones. Álvaro Arbeloa no podrá contar seguro con Éder Militao, Ferland Mendy y Rodrygo, mientras que jugadores como Vinicius, Alexander-Arnold o Arda Güler no estarán disponibles para su entrenador. En las últimas sesiones sí se ha visto de vuelta a Fede Valverde, que apunta a entrar en la convocatoria.

Valverde es parte de la guardia pretoriana de Arbeloa / Sergio Pérez / EFE

El encuentro tendrá además un fuerte componente simbólico en el Bernabéu. Dani Carvajal disputará su último partido como jugador del Real Madrid después de anunciar su salida tras más de dos décadas en el club, y también podría ser una noche especial para futbolistas veteranos como David Alaba. En el banquillo, Arbeloa también se despedirá tras una etapa corta y turbulenta al frente del equipo.

En lo futbolístico, el gran foco volverá a estar sobre Kylian Mbappé, que volverá a aparecer en el Bernabéu tras sus palabras incendiarias. El francés se juega el Pichichi y lo hará sin Vinicius al lado. El brasileño tiene permiso para estar en Brasil de cara a la Copa del Mundo.

El Athletic llega a Madrid con varias bajas importantes, especialmente la de Nico Williams, además de las dudas físicas de Sancet y Beñat Prados. Aun así, el conjunto rojiblanco quiere cerrar el curso compitiendo en un estadio donde históricamente le ha costado sumar: el Madrid ha ganado 125 de los 249 enfrentamientos oficiales entre ambos equipos.

Alineaciones probables del Real Madrid - Athletic Club

Real Madrid: Courtois; Fran García, Alaba, Rüdiger, Carvajal; Bellingham, Valverde, Camavinga, Brahim; Gonzalo, Mbappé

Athletic Club: Unain Simón; Lekue, Laporte, Yeray, Gorosabel; Galarreta, Rego, Robert Navarro; Berenguer, Guruzeta, Iñaki Williams.