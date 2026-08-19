El Real Madrid ata a Sergio Martínez, perla del Racing

Sergio Martínez (Laredo, 2007) ha vivido una semana inolvidable, de esas que pueden cambiar para siempre la vida de un jugador. Hace apenas un año, el mediocentro debutaba en partido oficial con el primer equipo del Racing. Doce meses después, acaba de estrenarse en Primera con un gol por la escuadra y estaría cerca de fichar por el Real Madrid, según informa The Athletic.

Un debut de impresión

Lleva el ‘36’ a la espalda, reflejo de que todavía mantiene ficha del filial, pero su salto a la primera plantilla del Racing era inevitable después de la pretemporada realizada a las órdenes de José Alberto. El canterano refleja como pocos la naturaleza del equipo santanderino: un conjunto atrevido que, en la primera jornada, fue capaz de colocarse 2-0 ante el Villarreal en su regreso a la máxima categoría 14 años después.

El técnico asturiano lo incluyó en el once formando pareja con Gustavo Puerta y Sergio Martínez no decepcionó. En el minuto 34 se sacó un zapatazo desde más de 20 metros, justo por fuera de la frontal, que alcanzó los 126,7 km/h, según datos de LaLiga. Una muestra de la potencia del internacional sub-19 con España, un futbolista diestro de 1,85 metros que maneja bien ambas piernas.

Tiene contrato con el Racing hasta junio de 2029, pero su cláusula de tres millones de euros habría acelerado el interés del Real Madrid, según fuentes relacionadas con la negociación citadas por The Athletic. Con todo, en el club blanco mantienen la cautela y evitan dar por hecha la incorporación, conscientes de que existen otros competidores en la operación. El Barça también mostró interés por el centrocampista en el pasado.

El Racing se aferra a las cláusulas

A sus 19 años, la idea inicial del Real Madrid sería incorporarlo al Castilla, pero esto supondría retroceder dos categorías con respecto a la Primera División que acaba de alcanzar con el Racing. El conjunto cántabro podría quedárselo cedido una temporada para favorecer su progresión. Tampoco se descarta la inclusión de algún canterano madridista en la operación. Manuel Ángel, por ejemplo, aún tiene pendiente resolver su futuro.

Jorge Salinas, en el trofeo Nando Yosu entre Racing y Deportivo Alavés / RACING

Lo que parece claro es que Chema Aragón se remitirá a la cláusula. El director deportivo del Racing fue muy contundente al referirse a otro de los jóvenes del equipo cántabro que están llamando la atención. Se trata de Jorge Salinas, que estuvo primero bajo el radar del Barça y después entró en la agenda del Atlético. “Si viene alguien, le gusta al jugador y trae 16 millones de euros, se va a marchar porque es una rescisión unilateral”, aseguró el responsable de la entidad racinguista.

La misma situación se plantea con Gustavo Puerta, compañero de Sergio Martínez en el doble pivote. El colombiano, que disputó el Mundial, tiene una cláusula de rescisión de 20 millones de euros. La salida del futbolista de Laredo podría resultar más sencilla por el menor importe de la suya, siempre que el Real Madrid la abone o alcance un acuerdo que satisfaga económicamente al Racing y compense la pérdida deportiva de un jugador que ha dado un golpe sobre la mesa en el arranque de LaLiga.