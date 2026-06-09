El Real Madrid se asegura una palanca millonaria

El Real Madrid se ha asegurado una palanca millonaria hasta 2031 con la renovación del contrato de patrocinio con Emirates, el principal sponsor del conjunto blanco. "El Real Madrid y Emirates han renovado su alianza para que la mayor aerolínea internacional del mundo siga siendo patrocinador principal de nuestro club hasta 2031, consolidando una relación que abarcará casi dos décadas", reza el comunicado del club.

Con la prolongación del patrocinio, el Real Madrid se convertirá en el equipo que más ingresa por sus sponsors, puesto que pasará de percibir unos 70 millones de euros a rozar los 100 'kilos'. Además, la relación entre los blancos y Emirates alcanzará los 20 años, pues el primer acuerdo entre ellos tuvo lugar en 2011. Eso sí, la aerolínea pasó a ser el principal patrocinador dos años después, en 2013.

Este nuevo acuerdo supone un récord en la competición nacional, pues el club blanco no había tenido una relación tan duradera con ninguno de sus patrocinadores anteriores. "Esta renovación marca un hito importante, al convertirse en el patrocinio de camiseta más longevo de la historia de LaLiga", matiza el escrito. Asimismo, Emirates se convertirá en el principal patrocinador del primer equipo de baloncesto, que lucirá el logotipo de la aerolínea en su camiseta. El conjunto dirigido por Sergio Scariolo se suma así al conjunto masculino y femenino y a las categorías inferiores.

Boutros Boutros, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Marketing y Marca de Emirates, explicó: “Emirates tiene una larga trayectoria apoyando el fútbol, conectando con millones de personas y uniendo comunidades a través de nuestra pasión compartida por este deporte. Lo que hemos construido junto al Real Madrid es un brillante ejemplo de ese compromiso: situar a los aficionados en el centro del juego, darles acceso a momentos inolvidables e inspirar a la próxima generación de seguidores y jugadores”.

Por su parte, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, apuntó: “Este acuerdo es una alianza que es el reflejo de una relación muy especial que hemos construido a lo largo de los años. Hemos estado y seguimos estando juntos en una de las épocas más exitosas de nuestra historia”.