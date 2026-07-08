El Real Madrid se asegura 'estar' en la final del Mundial

El Real Madrid ya tiene garantizada la presencia de alguno de sus jugadores en la gran final del Mundial. A falta de disputarse las rondas finales, el cuadro del torneo ha dejado una curiosidad una situación curiosa para el conjunto blanco: ocurra lo que ocurra en los próximos días, al menos uno de sus futbolistas disputará el partido que decidirá el título.

Courtois, tras eliminar a Estados Unidos / Agencias

La explicación está en la parte izquierda del cuadro. Los dos enfrentamientos de cuartos de final medirán a Francia con Marruecos y a España con Bélgica, cuatro selecciones que cuentan con representación madridista. De ahí saldrá uno de los finalistas, por lo que el Real Madrid ya sabe que tendrá, como mínimo, un jugador peleando por levantar el trofeo.

El duelo entre Francia y Marruecos concentra buena parte del talento blanco. La vigente subcampeona del mundo cuenta con Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni e Ibrahima Konaté, tres futbolistas que esta temporada vestirán de blanco, mientras que el combinado marroquí tiene en Brahim Díaz a uno de sus jugadores más talentosos.

Brahim está a un gran nivel con Marruecos / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En el otro cruce sucede algo parecido. Thibaut Courtois defenderá la portería de Bélgica frente a una España que tiene como representante blanco a Marc Cucurella, uno de los fichajes del Real Madrid para la nueva temporada. Solo uno de ellos alcanzará las semifinales, pero el club seguirá teniendo presencia asegurada.

Los jugadores del equipo madridista presentes en la competición han tenido rendimiento dispar. Algunos están firmando actuaciones de mucho nivel como Mbappé o Bellingham. Otros, como Vinicius, estuvieron a la altura, pero no así sus equipos. La cara negativa ha llegado con jugadores como Fede Valverde o Arda Güler, ya que tanto Uruguay como Turquía fueron dos grandes decepciones.

Por lo que respecta a la final, si la Inglaterra de Bellingham también llega a esa última fase, el Madrid se aseguraría que al menos uno de sus jugadores fuera campeón.