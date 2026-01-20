En directo
Champions League
Real Madrid - AS Mónaco, en directo: alineaciones, horario y dónder ver el partido de la Champions League
Sigue en directo hoy en SPORT el partido entre el Real Madrid y el AS Mónaco correspondiente a la jornada 7 de la Champions League
Se esperaba que Güler y Mastantuono ganaran importancia tras su buena segunda parte ante el Levante. El turco fue clave con dos asistencias y hoy se gana la titularidad. Gonzalo se cae del once y Carreras también por sanción
El once que saca Arbeloa: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Camavinga; Güler, Tchouameni, Bellingham; Mastantuono, Vinicius, Mbappé
Sorpresa mayúscula en los encuentros de Champions. El Manchester City está cayendo 2-0 ante el Bodo Glimt. Si los ingleses no ganan podrían facilitar mucho el pase a octavos al Real Madrid.
El Mónaco recuerda el pasado de Mbappé en el club en este vídeo antes de enfrentarse a su Real Madrid
El Madrid llega dentro del top-8 y con muchas posibilidades de clasificarse directo a octavos de final. Mientras que los del principado cayeron en Ligue 1 ante el Lorient (3-1)
El Bernabéu ya está preparado a falta de más de dos horas para el inicio del encuentro de Champions
¡Buenas noches!
¡Hooola a todos! El Real Madrid se enfrentará al AS Mónaco en la penúltima jornada de la fase Liga de la UEFA Champions League. Con una victoria los blancos dejarían muy encarrilado el pase a los octavos de final directo sin pasar por el playoff. En SPORT podrás seguir todo el encuentro en directo
- Fórmula Dembélé para solucionar el caso Dro
- ¡Denuncian un error del VAR en el gol anulado a Lamine Yamal!
- Walid Regragui, entrenador de Marruecos, sobre el penalti de Brahim: 'Parar el partido delante de todo el mundo no justifica la forma en que disparó
- Así quedan los cruces de la Copa del Rey 2025-26 en cuartos: todos los emparejamientos y rivales de Barcelona y Atlético
- Joan Pradells vende el 100% de su marca de ropa y de gimnasio al cofundador de Hakwers y CEO de Hawk X
- Julián Álvarez, el elegido: el Barça prepara un golpe de efecto para el ‘9’
- Sorteo Copa del Rey, en directo: cruces de cuartos de final y todos los emparejamientos, en vivo
- Fermín estalla en redes tras el gol anulado a Lamine