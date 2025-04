Real Madrid - Arsenal: alineaciones probables para el partido de Champions League

Tras el batacazo que sufrió el Real Madrid en el partido de ida en el Emirates Stadium, en el que el Arsenal se llevó el triunfo por tres goles a cero gracias a un doblete de falta de Declan Rice, los blancos necesitan ahora agarrarse a la épica y a una actuación estratosférica de sus estrellas para intentar el milagro de la remontada.

Ancelotti no podrá contar con varios futbolistas. Por lesión se perderán el partido Carvajal, Mendy, Militao y Lunin, mientras que Camavinga tampoco estará por sanción, ya que fue expulsado con doble amarilla en el partido de ida.

Se espera que el italiano haga cambios respecto al partido en el Emirates Stadium, alineando a un once muy ofensivo. Fede Valverde repetirá en el lateral derecho si no hay sorpresa y el invento Alaba de la ida, que no salió nada bien, se acabará con la vuelta de Fran García al lateral izquierdo.

En el centro del campo el regreso de Tchouameni, sancionado en la ida, servirá para cubrir la ausencia de Camavinga. Se espera que Modric repita en el centro del campo, ya que a Ceballos le falta ritmo de partido todavía, aunque el andaluz tendrá bastantes minutos en la segunda parte. El resto del equipo será el esperado, aunque Ancelotti podría sorprender metiendo a Brahim en el once por Rodrygo.

Por lo que respecta al Arsenal, el conjunto de Arteta no deja de acumular bajas. Calafiori, Gabriel, Havertz, Tomiyasu y Gabriel Jesus seguirán ausentes por sus lesiones, pero el equipo londinense también pierde a Jorginho.

Además, hay dos jugadores que son duda. Por un lado, Thomas Partey, fundamental en el centro del campo, que tuvo que ser sustituido en el partido ante el Brentford por molestias, aunque si todo sigue su curso estará disponible para el Bernabéu. El otro futbolista es Ben White, que sí podría cambiar el once si es titular, dejando que Timber pase al lateral izquierdo y que Lewis-Skelly se quede en el banquillo.

Real Madrid: Courtois, Fede Valverde, Asencio, Rüdiger, Fran García, Tchouameni, Modric, Bellingham, Rodrygo, Vinicius y Mbappé.

Arsenal: David Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Thomas, Rice, Odegaard, Saka, Martinelli y Merino.