El Real Madrid se 'arrepiente' un año después

El Real Madrid ya ha cerrado, a 15 de junio, los mismos fichajes que el verano pasado. Además, Marc Cucurella, Bernardo Silva, Konaté y Dumfries vienen a ocupar las posiciones de Carreras, Mastantuono, Huijsen y Trent, respectivamente, que fueron las incorporaciones de 2025. La llegada de los cuatro futbolistas confirma que el club blanco está 'arrepentido' solo un año después.

Los fichajes para la temporada 2025/26 ilusionaron al madridismo. Florentino desembolsó 167 millones de euros para reforzar la zaga y firmar a uno de los jugadores jóvenes más talentosos de Argentina. Sin embargo, la apuesta no ha funcionado y, tan solo doce meses más tarde, el Real Madrid ha atado a cuatro jugadores de un perfil idéntico.

Marc Cucurella, que está concentrado con la Selección para disputar el Mundial, ha sido el último en sumarse a la lista. Los blancos han pagado por él alrededor de 55 millones de euros, importe similar al que desembolsaron hace un curso por Álvaro Carreras. El lateral gallego, de más a menos, sumará un nuevo rival en su demarcación, después de perder el puesto en detrimento de Mendy y Fran García en los últimos encuentros.

Los cinco fichajes del 'nuevo' Real Madrid / Madrid Xtra

También llegó con altas expectativas Dean Huijsen procedente del Bournemouth por 62 'kilos'. Aunque su inicio fue esperanzador, tuvo un bache en su rendimiento que le ha dejado fuera del Mundial. Ahora, además, Florentino ha firmado a Konaté para ocupar su posición. Lo mismo sucede con Trent, que aterrizó como leyenda del Liverpool y no ha rendido como se esperaba en el Real Madrid, que ya tiene atado a Dumfries para el sector diestro.

Por otro lado, Bernardo Silva, pese a que ha actuado de interior en sus últimos meses en el Manchester City, se ha caracterizado durante su carrera como mediapunta o falso extremo, posición que ocupa con la selección portuguesa. En ese lugar, los blancos firmaron hace menos de una temporada a Franco Mastantuono por 45 millones de euros, que tampoco ha ido convocado a la Copa del Mundo como consecuencia de su bajo desempeño en la capital española.

El Real Madrid mira a Inglaterra

En los últimos dos cursos, el Real Madrid ha centrado su mirada en la Premier League. En dos mercados estivales, Florentino Pérez ha firmado a ocho futbolistas, cinco de ellos procedentes de la liga inglesa: Trent y Konaté (Liverpool), Huijsen (Bournemouth), Bernardo Silva (Manchester City) y Cucurella (Chelsea).

La apuesta por el mercado británico ha crecido exponencialmente en solo un año y medio, pues los blancos solo incorporaron a dos jugadores de la Premier en los cinco mercados anteriores: Kepa, que aterrizó cedido del Chelsea en 2023, y Rüdiger, que recaló en 2022 también desde el conjunto londinense. En ese periodo de tiempo, el Real Madrid firmó a otros once futbolistas.