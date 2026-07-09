El Real Madrid apuesta por Tchouameni y Aurélien renovará hasta 2031

Era una de las incógnitas de la pretemporada del Real Madrid tras un final de temporada volcánico con su enfrentamiento con Fede Valverde y el cambio en el banquillo con el regreso de José Mourinho. Sin embargo, las dudas se despejaron en la previa del Francia-Marruecos de los cuartos de final del Mundial 2026: Aurélien Tchouaméni renovará por el Real Madrid, prolongando su contrato hasta junio de 2031, según adelantó RMC.

Aunque ha sido un jugado fundamental en el Real Madrid en los últimos años, gracias a su versatilidad que le permitía ser un recurso en el eje de la defensa pese a ser centrocampista, su temporada irregular y los cantos de sirena provenientes de la Premier League habían alimentado los rumores sobre su posible salida. Su trifulca con Valverde en el vestuario de Valdebebas acabó de situar en el disparadero al internacional francés que también es imprescindible para Didier Deschamps.

Si embargo, José Mourinho zanjó cualquier debate en cuanto se puso al frente del primer equipo madridista pues considera que el centrocampista galo de 26 años debe seguir siendo una pieza clave en el centro del campo, tal y como lo ha sido hasta ahora con Carlo Ancelotti, Xabi Alonso o Álvaro Arbeloa. El entrenador portugués quiere que su equipo recupere el espíritu combativo y la intensidad y considera que Aurélien puede aportar esas cualidades. De ahí que el Real Madrid haya decidido cerrar cualquier atisbo de duda poniendo sobre la mesa una ampliación del contrato que finalizaba en 2028 hasta el 30 de junio de 2031, y con un salario bruto de unos 16 millones de euros brutos anuales que será mejorado.

Está por ver en qué situación queda Fede Valverde, con el que Tchouaméni tuvo el encontronazo que derivó en pelea. Ambos son pesos pesados en el vestuario madridista, y pese a la reestructuración de la plantilla con numerosos fichajes, el uruguayo también es un futbolista con un perfil plenamente válido para Mourinho que, eso sí, deberá conseguir que se zanjen las diferencias personales entre ambos en beneficio del grupo.

Por el momento, Tchouameni está concentrado en recuperarse delos problemas físicos que le dejaron fuera del duelo de octavos contra Paraguay. Didier Deschamps espera poder contar con Aurèlien en el duelo de cuartos de este miércoles frente a Marruecos, aunque está por ver cuántos minutos puede disputar.