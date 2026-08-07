El Real Madrid anunció a Diomande... ¡antes de pasar el reconocimiento médico!

El fichaje de Yan Diomande por el Real Madrid dejó un detalle que no pasó desapercibido. El conjunto blanco anunció el pasado jueves, alrededor de las 16:00 horas, la incorporación del extremo costamarfileño, pese a que el futbolista todavía no había pasado el reconocimiento médico, un trámite que normalmente precede a cualquier oficialidad.

Diomande, convertido en el fichaje más caro de la historia del Real Madrid tras una operación valorada en 125 millones de euros fijos más otros 15 en variables, firmará hasta 2033, un contrato de siete temporadas que también pasa a ser el más largo de la actual plantilla madridista.

La rapidez del anuncio sorprendió incluso entre la afición blanca. Todo apuntaba a que la oficialidad llegaría una vez el jugador aterrizara en Madrid y completara los habituales protocolos médicos, o incluso durante la mañana del viernes. Sin embargo, el club decidió adelantar todos los plazos.

El reconocimiento médico llegó después

No fue hasta este viernes cuando Diomande acudió al Hospital Blua Sanitas Valdebebas para someterse al reconocimiento médico previo a su incorporación definitiva al Real Madrid. Se trata de un procedimiento habitual y prácticamente imprescindible en cualquier traspaso de este calibre, ya que permite comprobar el estado físico del futbolista antes de formalizar todos los documentos contractuales.

El hecho de que el anuncio se produjera antes de superar esas pruebas médicas llamó especialmente la atención, puesto que no suele ser la práctica habitual en este tipo de operaciones.

Su ausencia tanto en el entrenamiento como en la convocatoria de José Mourinho para el amistoso que el Real Madrid disputará este sábado frente al Ferencváros terminó de confirmar que el internacional costamarfileño todavía no estaba integrado en la dinámica del primer equipo. Desde el club restan importancia a la secuencia de los acontecimientos y lo atribuyen únicamente a cuestiones administrativas y de calendario.

Rodri aceleró los acontecimientos

En Valdebebas, sin embargo, pocos creen que el momento elegido para anunciar el fichaje sea fruto de la casualidad.

La oficialidad de Diomande llegó en plena ofensiva del FC Barcelona por Rodri Hernández. Cuando todo apuntaba a que el centrocampista del Manchester City acabaría vistiendo de blanco, el Barça irrumpió con fuerza en la operación, alcanzó un acuerdo en los términos personales con el internacional español y tomó ventaja en una negociación que ha cambiado por completo el panorama.

Rodri ya ha elegido, según apuntan en Francia. / SPORT

Ese giro inesperado habría llevado al Real Madrid a acelerar la comunicación de una operación estratégica para reforzar el mensaje de fortaleza del proyecto deportivo de Florentino Pérez.

No fue el único movimiento institucional del día. Apenas unas horas después, el club blanco también anunció la renovación de Vinicius Jr. hasta 2032, un acuerdo que llevaba cerca de año y medio negociándose y cuya oficialidad coincidió con la presentación del fichaje más caro de la historia de la entidad.

Una coincidencia que no pasa inadvertida

El Real Madrid sostiene que ambas comunicaciones respondían al calendario previsto y que la ausencia del reconocimiento médico antes del anuncio de Diomande obedeció únicamente a cuestiones logísticas. Sin embargo, la concatenación de acontecimientos ha despertado todo tipo de interpretaciones.

Lo cierto es que el club blanco decidió oficializar dos de las noticias más importantes de su verano en apenas unas horas y lo hizo en un momento en el que el foco del mercado apuntaba directamente al futuro de Rodri. Casualidad o estrategia, el Real Madrid no consiguió cambiar el rumbo de la conversación.