El Real Madrid anuncia un nuevo amistoso... en plena jornada liguera

El Real Madrid ha anunciado un nuevo partido amistoso, el próximo domingo 16 de agosto a las 17 horas contra el Schalke 04 en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen. El encuentro se disputará en plena jornada 1 de LaLiga, que quedó parcialmente aplazada por el avance de la selección española a las semifinales del Mundial. El choque inaugural del conjunto blanco contra la Real Sociedad se trasladó al 26 de agosto.

El club madridista, para rodar a sus internacionales de cara al debut liguero contra el Espanyol del día 22, ha confirmado el partido contra el Schalke, que será el sexto de la pretemporada blanca. El equipo de José Mourinho ha disputado dos partidos hasta ahora, la victoria por 1-0 ante el Alcorcón y el triunfo por 4-1 frente al Leganés, ambos en Valdebebas.

Franco Mastantuono, jugador del Real Madrid / AFP7 vía Europa Press

Asimismo, el Real Madrid tiene programados tres más antes del arranque liguero: uno en Austria el 1 de agosto a las 18 horas contra la Fiorentina; el 8 de agosto a las 19 horas ante el Ferencvaros en Budapest; y el trofeo Teresa Herrera el 12 de agosto a las 21 horas frente al Deportivo de A Coruña en Riazor.

Para el duelo contra el Schalke, el técnico luso podrá contar con todos los internacionales, incluidos aquellos que alcanzaron las semifinales de la Copa del Mundo, que se incorporarán a los entrenamientos el próximo día 10. También servirá para rodar a las nuevas incorporaciones: Dumfries, Bernardo Silva, Cucurella y Konaté. El neerlandés es, por ahora, el único que se ha sumado al trabajo, tras superar este pasado martes las pertinentes pruebas médicas.

El Real Madrid visitará por tercera vez el estadio del conjunto alemán, que regresa esta temporada a la Bundesliga. El primer precedente tuvo lugar en la ida de los octavos de final de la Champions 2013/14, en el que el club blanco arrasó al Schalke por 1-6. Por otro lado, la segunda visita ocurrió una temporada más tarde, también en la ida de la misma fase. Los madridistas vencieron por 0-2.