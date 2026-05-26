El Real Madrid anuncia la fecha de las elecciones a la presidencia

El 7 de junio de 2026. Esa es la fecha que ha elegido la junta electoral del Real Madrid para las elecciones a la presidencia del club, en las que Florentino Pérez y Enrique Riquelme son los dos únicos candidatos. A pesar de que ya han avanzado algunos pasos respecto a sus candidaturas, los dos darán a conocer sus proyectos este miércoles en distintos actos.

"La Junta Electoral aprueba que las votaciones se celebrarán el próximo día 7 de junio de 2026, entre las 9:00 horas y las 20:00 horas, de forma ininterrumpida, en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, Avenida Alejandro de la Sota s/n - Madrid, en donde quedarán instaladas las correspondientes mesas electorales", anuncia el conjunto blanco en un comunicado publicado en su página web.

El anuncio activa oficialmente una campaña electoral inédita en el madridismo reciente. El club blanco volverá a celebrar unas elecciones con más de un candidato por primera vez desde 2006, cuando Ramón Calderón terminó imponiéndose tras la salida de Florentino Pérez. Desde entonces, el actual presidente siempre había sido reelegido sin necesidad de pasar por las urnas.

La candidatura de Enrique Riquelme fue validada por la junta electoral después de que el empresario lograra reunir el aval económico exigido por los estatutos del club, una de las grandes barreras históricas para cualquier aspirante a la presidencia madridista. El empresario, CEO de Cox Energy, será finalmente el rival de Florentino Pérez en unos comicios que han generado una enorme expectación dentro del entorno blanco.

Enrique Riquelme en la apertura de su sede electoral. / AFP7 vía Europa Press

En los últimos días, Riquelme ha intensificado su discurso contra la actual dirección del club, centrando parte de sus críticas en la gestión del nuevo Santiago Bernabéu, el trato al socio y la falta de debate institucional en el Real Madrid. El empresario también ha deslizado que prepara anuncios importantes tanto en el plano social como en el deportivo, donde ya habla de acuerdos por dos estrellas internacionales.

Lona de Florentino Pérez en Madrid / 'Cadena COPE'

Por parte de Florentino Pérez, el actual presidente afronta las elecciones con el objetivo de iniciar un nuevo mandato al frente de la entidad. El dirigente madridista presentará oficialmente su candidatura este miércoles bajo el lema “Mucha historia por hacer”, apoyándose en los éxitos deportivos conseguidos durante sus diferentes etapas en el club y en la estabilidad económica de la institución.

El proceso electoral también condiciona de forma directa la planificación deportiva del Real Madrid. Decisiones clave como la llegada del nuevo entrenador o varias operaciones de mercado han quedado pendientes hasta que se resuelva la presidencia del club. Uno de los nombres más vinculados al futuro del banquillo es el de José Mourinho, que sigue esperando acontecimientos mientras el madridismo entra de lleno en unas elecciones históricas.