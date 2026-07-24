El Real Madrid anuncia un amistoso contra el Ferencváros en el Groupama Arena de Budapest

El Real Madrid sigue avanzando en la planificación de la pretemporada 2026/27 para llegar en las mejores condiciones posibles al debut oficial en Liga, previsto para el 22 de agosto en Cornellà-El Prat frente al RCD Espanyol. El club blanco ha anunciado este viernes un nuevo amistoso para preparar el curso: se enfrentará al Ferencváros TC el próximo sábado 8 de agosto a las 19.00 horas en el Groupama Arena de Budapest.

Será, en principio, el segundo amistoso de pretemporada para el proyecto de José Mourinho, que el sábado 1 de agosto a las 18.00 horas se enfrentará a la Fiorentina en Austria, concretamente en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt. Antes de ese encuentro, el conjunto merengue disputará dos partidos de entrenamiento en Valdebebas contra Alcorcón (este viernes 24 de julio) y Leganés (el martes que viene, 28 de julio).

El Real Madrid visitará el Groupama Arena de Budapest, con capacidad para casi 24.000 espectadores, por primera vez en su historia. Y es que los blancos se han enfrentado en dos ocasiones al equipo de la capital de Hungría. Fue en la fase de grupos de la Champions League 1995/96 y, en ese momento, el Ferencváros jugaba en el Albert Flórián Stadion (1-1), situado en la misma ubicación. El otro duelo tuvo lugar en el Santiago Bernabéu (6-1).

El último amistoso de pretemporada confirmado por el Real Madrid es el Trofeo Teresa Herrera del Deportivo de A Coruña. Tendrá lugar el miércoles 12 de agosto a las 21.00 horas en el Estadio Abanca-Riazor. Si nada cambia, será el último test para Mourinho antes del inicio oficial de la campaña. En principio, para ese partido ya debería tener a su disposición a todos los internacionales que han disputado el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá este verano.