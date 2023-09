El Real Madrid alimenta la maldición de sus ex

Los blancos han encajado dos goles esta temporada, los dos marcados por dos exjugadores blancos: Arribas y Borja Mayoral Joselu, que ha vuelto este año al Santiago Bernabéu, marcó siete goles ante su exequipo

La afición del Real Madrid lo tiene claro, cada partido en el que aparece en el equipo rival un jugador criado en ‘La Fábrica’ ven nubarrones sobre su portería.

Es la maldición de los ex. Es como la ‘Ley Murphy’, no falla. Los blancos llevan disputados cuatro partidos en esta Liga con dos goles encajados y ambos marcados por sus canteranos Arribas y Mayoral. Parece una tradición que ocurra, porque los blancos empiezan a acumular una larga lista de goles encajados por jugadores que se hicieron en la casa. Es como si les estimulara marcarle a su ex equipo, aunque luego hagan lo posible para no celebrarlo.

Joselu, siete

Sergio Arribas adelantó al Almería en la visita de los blancos poniendo el 1-0 de cabeza a los dos minutos de partido. Los blancos tuvieron que remar río arriba para remontar y llevarse los tres puntos. Ante el Getafe apareció Borja Mayoral, otro canterano, para poner en ventaja a los azulones a los 11’. El Madrid sufrió como nunca para remontar, y lo hizo en el tiempo de descuento con un gol en la ‘zona Cesarini’, en el 95’. Menos mal que no marcó Latasa, del que los blancos siguen teniendo el 50% de sus derechos.

La lista de ‘verdugos’ puede empezar por Joselu, al que han repescado tras una larga trayectoria lejos de casa. Le ha marcado siete goles al ahora su equipo: 2 con el Espanyol, 3 con el Alavés y 2 con el Deportivo. Pero la lista se amplia a Negredo, Soldado, Parejo, Sobrino, Sarabia, Llorente, Willian José, Duro, Hermoso, Melero, Morata, Raúl de Tomás, Lucas Torró…