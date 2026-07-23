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Real Madrid - Alcorcón: horario y dónde ver el partido amistoso de pretemporada por TV, online y en directo

A qué hora es el partido del Real Madrid contra el Alcorcón amistoso de pretemporada y en qué canal ver por TV el duelo de pretemporada amistoso

Mourinho, preparado para la pretemporada con el Real Madrid

Mourinho, preparado para la pretemporada con el Real Madrid / RM

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Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

El Real Madrid continúa con su puesta a punto para el inicio de la competición y de la nueva temporada. Después de varios días de trabajo físico y táctico en Valdebebas, el conjunto blanco disputará este viernes su primer partido de pretemporada frente a la AD Alcorcón, un encuentro que permitirá a los futbolistas empezar a acumular minutos y a José Mourinho realizar las primeras pruebas sobre el terreno de juego.

El duelo tendrá la particularidad de que será a puerta cerrada, pues está planteado como un partido de entrenamiento. Sin embargo, supondrá un primer test exigente para ambos equipos; el Alcorcón llega también inmerso en la preparación de la nueva campaña y tratará de aprovechar la cita para medir su evolución ante un rival de máxima categoría, ajustar conceptos y comenzar a definir el bloque con el que afrontará el curso.

José Mourinho se dirige a sus futbolistas durante un entrenamiento del Real Madrid.

José Mourinho se dirige a sus futbolistas durante un entrenamiento del Real Madrid. / REAL MADRID

José Mourinho, por su parte, contará con los jugadores disponibles del primer equipo y podrá recurrir a varios canteranos para completar la convocatoria. El amistoso servirá para comprobar el estado físico de la plantilla, repartir cargas de trabajo y observar a algunos jóvenes que buscan ganarse un sitio durante la pretemporada, mientras el equipo espera la incorporación progresiva de los futbolistas que todavía no han regresado.

¿A qué hora es el Real Madrid - Alcorcón amistoso de pretemporada?

El partido entre Real Madrid y Alcorcón amistoso de pretemporada se disputará este viernes 24 de julio a las 17:30 horas (CEST). El duelo se celebrará en Valdebebas, en Madrid.

¿Dónde ver el Real Madrid - Alcorcón amistoso de pretemporada por TV y online?

En España, el partido amistoso de pretemporada entre Real Madrid y Alcorcón no se podrá ver en ninguna plataforma. El encuentro se disputará a puerta cerrada, por lo que no habrá retransmisión en directo del duelo entre ambos equipos.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid y Alcorcón a través de las mejores reacciones y declaraciones de los protagonistas.

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