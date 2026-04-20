Real Madrid - Alavés: Horario y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

El Real Madrid afronta un tramo decisivo de la temporada en un contexto muy delicado. La eliminación europea ante el Bayern, consumada tras el 4-3 del Allianz Arena, ha dejado a los blancos obligados a recomponerse de inmediato para no despedirse también de LaLiga. Además, el equipo llega a esta cita liguera con muy poco margen de error: el Barça sigue líder con 79 puntos y el Madrid es segundo con 70, por lo que la distancia entre ambos es de nueve puntos a falta de siete jornadas.

La primera oportunidad para reaccionar será ante el Deportivo Alavés, en un partido fijado para el martes 21 de abril a las 21:30 en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la jornada 33. El calendario no concede tregua y el conjunto madridista necesita convertir la decepción europea en una respuesta inmediata en el campeonato doméstico.

Enfrente estará un Alavés que tampoco llega relajado. El cuadro babazorro comparece con la necesidad de seguir sumando para no complicarse en la pelea por la permanencia, así que no se espera un rival complaciente. De hecho, el precedente de esta temporada ya dejó claro que al Madrid le costó sacar adelante el duelo: en la primera vuelta ganó 1-2 en Mendizorroza, con goles de Mbappé y Rodrygo, en un encuentro competido y resuelto en el tramo final.

Champions League: Bayern - Real Madrid, en imágenes. / ANNA SZILAGYI / EFE

Por todo ello, el choque tiene todos los ingredientes de una jornada con tensión para ambos. El Real Madrid necesita ganar para seguir aferrado a la pelea por el título y, al mismo tiempo, para cerrar la herida que dejó la Champions. El Alavés, por su parte, llega con la urgencia de rascar puntos valiosos en su lucha por asegurar la salvación.

¿Dónde ver el Real Madrid - Alavés por TV y online?

El partido entre Real Madrid y Alavés, correspondiente a la jornada 33 de la Liga, se disputará este martes 21 de abril a partir de las 21:30 horas en el Estadio Santiago Bernabéu.

El encuentro se podrá ver por televisión y online a través de DAZN o Movistar Plus en el canal DAZN LaLiga, además de las plataformas de Orange TV.

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